欧盟强烈谴责朝鲜试射洲际弹道导弹的鲁莽行径

洲际弹道导弹

欧洲联盟19日表示，朝鲜最近一次试射洲际弹道导弹的举措相当“危险且鲁莽”，并称平壤的军武计划威胁全世界。

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据朝鲜中央通信社（KCNA）19日的报道，18日试射的是朝鲜“新型洲际弹道导弹（ICBM）火星-17型（Hwasong-17）”。日本当局表示，这枚导弹落入北海道渡岛大岛西方约200公里处，推定为日本专属经济区（EEZ）。

朝鲜中央通信社还报导，金正恩谴责所谓的“侵略性战争演习”，如果美国持续对朝鲜施加威胁，朝鲜“将毅然决然地以核制核，以正面对抗回应正面对抗”。“火星-17型”被分析家称为“怪物飞弹”，是金正恩最强大的武器之一。

法新社报导，欧盟19日发布声明表示，“欧盟强烈谴责朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）于11月18日发射1枚洲际弹道导弹，落入日本专属经济区”。“欧盟十分关切这种危险、非法且鲁莽的行径。”

欧盟表示：“平壤持续发展更具威胁性的军备，以承载大规模杀伤性武器，这威胁到所有国家”，“欧盟敦促朝鲜立即停止这种违反联合国安理会决议，并且加剧国际与区域紧张局势的破坏稳定行为”。朝鲜“必须放弃所有核武，并放弃任何其他大规模破坏的武器、洲际弹道导弹计划，以及现有的核计划”。

欧盟还表示，“对于朝鲜日益威胁国际和平与稳定的局面，联合国安全理事会必须以适当方式予以回应，这一点十分重要”。

联合国安理会预计于21日针对朝鲜问题召开会议。

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