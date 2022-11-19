英国首相苏纳克突访基辅

乌克兰/英国/苏纳克

乌克兰总统泽连斯基今天宣布，英国新任首相苏纳克周六抵达基辅，进行他上任以来的首次对乌克兰的访问。

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据法新社今天报道说，英国新任首相苏纳克对基辅进行突然访问。乌克兰总统泽连斯基在Telegram上写道："从战争的最初几天开始，乌克兰和英国一直是最强大的盟友。"泽连斯基发布了一段他与苏纳克在基辅会面的视频。

苏纳克在乌克兰总统府发布的一段视频中告诉泽连斯基，"我今天在这里说，英国将继续支持你。" 苏纳克称，“我们将与你们站在一起，直到乌克兰赢得它所需要和应得到的和平与安全。”

据苏纳克还说："今天能在你们的国家与你们在一起，我感到很谦卑。" 苏纳克赞扬乌克兰人民的勇气是对世界的一种激励。

苏纳克说：“我们将告诉我们的孙子你们的故事，一个骄傲的主权国家的人民如何在可怕的攻击面前站起来，你们如何战斗，如何牺牲，如何胜利。”

在伦敦，首相府唐宁街10号强调，苏纳克前往基辅是为了 "确认英国对乌克兰的支持"。

据唐宁街10号说："首相苏纳克今天在乌克兰首次访问基辅，会见总统泽连斯基，并确认英国将继续支持乌克兰。

稍后，英国首相苏纳克在推特上说，英国知道为自由而战意味着什么。苏纳克强调说，"我们一直和你们在一起"。

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