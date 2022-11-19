英媒曝普京在非洲藏金与现钞总值123亿镑

俄罗斯/中非共和国

据英国媒体称，俄军节节败退之际，普京在中非共和国藏了价值123亿英镑（约台币4557亿元）的黄金及现钞曝光，这笔庞大的财富目前由支持普京的佣兵-瓦格纳集团严密保护，称专门给普京逃离俄罗斯时使用。

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据自由时报引述英国每日镜报披露，俄罗斯总统普京在中非共和国藏有一笔巨额资金，总价值123亿英镑，这笔资金有现金也有黄金，消息称，“倘若普京被迫下台，他计划逃到那里”。

该报称，中非共和国的瓦格纳集团是一支忠于普京的佣兵，目前正严密保护这笔庞大的金钱。值得注意的是，普京上周五（11日）才与中非共和国总统 Faustin Arcange Touadéra通过电话。据普京重申，俄罗斯愿意为非洲国家提供农产品及化肥，2位领导人也同意强化双边经贸及政治活动。

报道称，对此，俄国反对派自媒体General SVR在 Telegram频道直言，普京与中非共和国总统通话真正目的是，验证这位非洲领导人的忠诚度，普京暗示可能在不久的将来访问首都班基。

该报道称，俄媒General SVR还爆料，普京认为中非共和国是他和亲人撤离俄罗斯的避难处之一。

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