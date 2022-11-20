促乌俄谈判甚嚣尘上 乌克兰总统坚拒：今天谈判意味着投降

乌克兰/俄罗斯/和平谈判

国际社会刚刚结束的几个峰会，都提及乌克兰与俄罗斯应该和平谈判以获得停战，不仅罗马天主教皇方济各称要斡旋和谈，美国方面也敦促乌克兰与俄罗斯谈判。尽管包括法国总统马克龙在内的促谈表述，都强调只有乌克兰自己决定谈判时间与条件，任何一方都没有明确提出谈判的止限。乌克兰方面要求俄罗斯撤军止战才能谈及谈判。否则，泽连斯基说，今天谈判意味着乌克兰投降。

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乌克兰总统府称今天与莫斯科谈判意味着投降与屈服。乌克兰总统府的一位重要顾问米哈伊洛-波多里亚克告诉法新社，在基辅取得一系列重大军事胜利后，西方国家试图推动乌克兰与莫斯科进行谈判，这是 "奇怪的"，相当于要求屈服。该官员称，"当你在战场上拥有主动权时，收到这样的建议有点奇怪：好像是在说，无论如何你都无法通过军事手段完成一切，进行谈判吧。"

米哈伊洛-波多里亚克在他的总统顾问办公室接受采访时如上告诉法新社。他说：“这意味着正在进攻的国家，正在收复其领土的国家，必须向正在失败的国家投降。”

据法新社，美国媒体最近报道说，一些高级官员开始鼓励乌克兰考虑进行会谈，而总统泽连斯基迄今拒绝在俄罗斯军队事先撤出所有乌克兰领土的情况下进行会谈。美国最高军事官员马克-米利将军11月9日说："从真正意义上讲，军事胜利可能无法通过军事手段实现。"他认为存在 "一个谈判的机会之窗"。

据乌克兰总统顾问波多里亚克说，莫斯科没有就这些会谈向基辅提出 "任何直接建议"，而是倾向于通过中间人转达，甚至提到停火的可能性。这种想法对基辅来说毫无意义，基辅认为这是克里姆林宫为获得喘息机会和准备新的攻势而采取的一种表演。该顾问称，“俄罗斯不希望谈判。” 这位顾问警告说：“罗斯正在进行一场名为'谈判'的备战活动。”

乌克兰官员指出，俄军将简单地停顿进攻。但他警告说，“与此同时，俄罗斯将整修训练士兵，寻找更多的武器， 并加固俄军阵地。”

据波多里亚克认为，尽管俄罗斯总统普京遭受了严重的军事失败，但他仍然认为他可以摧毁乌克兰，这是他的固执的想法，与普京谈判毫无意义。

他说，西方并没有对乌克兰施加压力。但他仍然遗憾地表示，“我们的盟友仍然认为有可能回到战前的时代，那时俄罗斯是大家的一个可靠的伙伴。”

波多里亚克说，赫尔松11月的解放标志着乌克兰战争的一个根本转折点，这是俄罗斯军队自2月24日开始侵略进攻以来夺取的唯一区域中心。而在胜利势头的鼓舞下，尽管寒冷和大雪的到来使当地局势恶化，但乌克兰军队的反攻不能停顿。

乌克兰总统顾问说，"今天的每一个乌军小停顿都只会增加乌克兰遭受到损失"，而莫斯科已经连续数周炮击该国的能源基础设施，使数百万家庭陷入黑暗之中。波多里亚克说，扎波罗热（南部）和卢甘斯克（东部）地区现在是军队进攻的关键方向，但他拒绝猜测采取军事行动夺回2014年被莫斯科吞并的克里米亚半岛的可能性。

乌克兰当局希望西方的武器供应能够增加。获得武器支援，在冬天做军事进攻将是非常重要的。他列举说："我们仍然需要150到200辆坦克，大约300辆装甲车"，大约100个火炮系统，50到70个多管火箭发射器系统，包括极具威慑战斗力的美国HIMARS，乌克兰还希望获得"10到15个防空系统以防卫天空"

乌克兰总统顾问还提及美国的ATACMS导弹，它们的射程为300公里，而乌克兰目前的武器射程只有80多公里。在波多里亚克看来，这些导弹将使乌克兰能够 "摧毁目前无法进入的被占领区深处的大型俄罗斯军事仓库"。击毁俄军的补给军火库，才是 "更接近战争的结束"。

法新社说，这位顾问指出，乌克兰不需要攻击俄罗斯境内的军事目标。只有当我们重新控制我们的边界，当俄罗斯知道害怕乌克兰时，战争就会结束。

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