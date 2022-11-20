札波罗热核电厂再遭猛烈砲击 传俄伊协议在俄生产武器无人机

乌克兰

11月20日，位于乌克兰南部一直受俄罗斯控制的欧洲最大核电厂札波罗热核电厂遭到猛烈砲击，俄乌双方相互指责对方开火。华盛顿邮报则报道：俄罗斯和伊朗协议将在俄生产武器无人机 。

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札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂19日晚间和20日共遭到十几次砲击。国际原子能总署派驻电厂的团队表示，从他们的窗户可以见到一些爆炸，这座核电厂有一些建筑、系统和设备受损。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）在20日的声明中说：“我们的团队昨天和今天上午传出的消息极度令人不安。这座重要核电厂的厂区发生爆炸，令人完全无法接受。无论背后是谁发动攻击，必须立刻停手。如同我先前说过许多次：你是在玩火！”

法新社报导，乌克兰国家核电公司（Energoatom）随即表示，俄罗斯是电厂发生爆炸的幕后主使者，由于俄国数次砲击，札波罗热核电厂厂区记录到至少12次攻击。”乌方并指控俄方“再次...置全世界于险境”。

俄罗斯军方则发布声明表示，基辅“不停止挑衅行为，这些行为的目的是要在札波罗热核电厂制造人为灾难的威胁”。

俄军说，数枚飞弹在供应札波罗热核电厂的一个电力线路、电厂的第4和第5发电单位及“2号特殊建筑”的附近爆炸。但电厂的辐射水准“维持正常”。

札波罗热核电厂的反应炉已经关闭，但如果冷却系统的电源被切断，核燃料便有过热危险。而砲击已经数度造成供电线路被切断。

此外，“华盛顿邮报”日前引述美国等西方安全机关报导说，俄罗斯本月初已在一场会议上与伊朗达成协议，将开始在俄国生产数百架武器化无人飞机。双方正在迅速移交设计与重要零组件，以使制造工作可能在数个月内展开。但俄罗斯国防部并未回覆路透社的置评要求。

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