路透：波兰遭不明导弹轰炸后 白宫曾一片混乱

波兰/美国/乌克兰/俄罗斯/导弹袭击

美国总统拜登一直坚称，美国支持乌克兰击退俄罗斯入侵的已经长达9个月的战斗。但我们不会在乌克兰打第三次世界大战。因此，当一枚导弹于 11 月 15 日袭击了波兰靠近乌克兰边境的一个村庄，并且在最初有人声称导弹是由俄罗斯发射的时，拜登和他的高级顾问团队启动了危机模式。如果是俄罗斯发动袭击，美国和其他北约国家将有义务在军事上保卫北约成员国波兰，而这种情况可能会升级为最想避免的全球战争。

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路透社今天报道回溯导弹在波兰爆炸后，拜登的白宫是如何混乱的。

据一位美国官员说，在为期一周的亚洲之行即将结束的日子里，拜登半夜在印度尼西亚巴厘岛被助手叫醒，他被告知一枚导弹在波兰爆炸并造成两人死亡。

美联社一份后来更正的报道援引一位未具名的美国高级情报官员的话说，乌克兰官员公开指责俄罗斯。

消息导致股市暴跌，官员们手忙脚乱。东欧国家愤怒升温，要求回应。

但来自美国消息来源的初步信息表明，乌克兰发射导弹可能是为了击退来袭的俄罗斯导弹的暴风雪，它不小心落在了波兰。

在他们寻求确认时，白宫和其他美国机构很少作公开表示。白宫发言人艾德丽安·沃森 (Adrienne Watson) 说：“我们目前无法确认这些报道或任何细节。我们将调查确定发生了什么，以及告知接下来的适当步骤是什么。”

西方外交官告诉路透社，在幕后，副国务卿温迪谢尔曼正在与一些外国外交官接触，要求他们采取谨慎的态度，并在美国研究如何回应时要“慎重”。

白宫表示，在国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文的陪同下，身穿 T 恤和卡其裤的拜登清晨致电波兰总统杜达，表达了他对波兰民众死亡哀悼和对导弹作调查的支持。

随着紧张局势升温，欧洲盟友感到不安，美国军方试图与莫斯科接触。在长达 9 个月的乌克兰战争期间，五角大楼强调了与莫斯科进行军事交流的重要性。例如，白宫已与俄罗斯就其威胁对乌克兰使用核武器进行了会谈，在莫斯科指责乌克兰计划发动“脏弹”袭击后，美国高级国防官员于 10 月与俄罗斯同行也进行了会谈。

但周二在五角大楼，与俄罗斯军方联系的努力失败了。美国参谋长联席会议主席马克·米尔利将军说，他的参谋人员试图安排与俄罗斯同行、总参谋长瓦列里·格拉西莫夫将军通电话。米利称，“美国进行了一些尝试。没有成功，”米利告诉记者，“我的工作人员没有成功让我与格拉西莫夫将军取得联系。”

一位白宫官员说，沙利文曾就入侵乌克兰的风险与俄罗斯官员保持联系，但并未就此导弹事件进行接触。

中央情报局局长比尔伯恩斯周一在安卡拉的俄罗斯情报机构 SVR曾会见了他的俄罗斯同行，他周二抵达基辅，即导弹袭击波兰的那天，并于第二天赶往华沙。

一位美国官员表示，在乌克兰，伯恩斯“讨论了美国警告他向俄罗斯 SVR 负责人发出的不要使用核武器的警告，并强化了美国在乌克兰反对俄罗斯侵略的斗争中向乌克兰提供支持的承诺。”这位美国官员表示，伯恩斯会见了波兰官员并“讨论了当前情况”，但当被问及伯恩斯是否在波兰事件后与 SVR 重新建立联系时，他没有发表评论。

据克里姆林宫发言人表示，他不知道俄罗斯与美国的渠道是否已启动，以防止事态进一步升级，但承认美国的反应是“克制的”。

据路透社说，拜登和他的助手于周三上午 9 点在巴厘岛召集七国集团领导人紧急会议讨论这一事件，他在会上告诉他们美国了解到的情况，在波兰的爆炸是由乌克兰的防空导弹引起的。会后，拜登在回答记者提问时含糊其词，称根据其轨迹，这枚导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的。

后来，北约秘书长表示，爆炸很可能是由一枚轨迹失误的乌克兰防空导弹引起的，但俄罗斯最终应对此负责，因为是俄罗斯挑起了战争。

波兰一直在对所发生的导弹事件进行自己的调查。一名美国官员说，应波兰的要求，美国军方已派遣美国炸药专家前往现场协助调查。这位官员说，调查预计很快就会得出结论，确认乌克兰发射了导弹。这位官员称，“现在只需进行取证工作，以确定它是哪种导弹。”

路透社说，乌克兰坚称爆炸中有“俄罗斯痕迹”，并已派出自己的专家前往现场进行调查。

据观察人士说，这一事件凸显了俄罗斯入侵乌克兰对欧洲和世界其他地区造成的的危险程度。一位欧洲外交官表示：“一段时间以来，波兰和波罗的海国家一直在警告说，确实存在发生将西方卷入更广泛冲突的事情的风险。” “周二发生的事情清楚地表明，这场战争没有得到管理，也没有得到控制。”

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