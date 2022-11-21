乌克兰/俄罗斯

俄罗斯指控乌军枪杀投降俄俘虏 乌克兰称俄兵诈降

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乌克兰军队向乌克兰顿涅茨克地区巴赫穆特附近的俄罗斯军事阵地发射炮弹。 2022年11月20日照片
乌克兰军队向乌克兰顿涅茨克地区巴赫穆特附近的俄罗斯军事阵地发射炮弹。 2022年11月20日照片 © AP / Libkos
作者： 小山
4 分钟

网传乌军滥杀俄军战俘影片，俄罗斯指控乌克兰犯下战争罪。乌克兰国会人权委员20日否认乌军滥杀俄军战俘，声称对方诈降，乌军只是自卫。

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据法新社引述乌克兰国会人权申覆委员鲁宾内兹（Dmytro Lubinets）表示，网路上“视频片段影像”显示的是俄军是藉由诈降而想乘机对乌军开火。鲁宾内兹表示，这也意味这些俄军不能算战俘。他并称，“这些妄想拿国际法当护身符伺机行凶者，本该受惩。”

据法新社，视频中所发生的杀戮是11月中乌军夺回卢甘斯克州的马克耶夫卡（Makiivka）时，影片里的景物与卫星图像比对，确认是在当地一间农舍所摄。这段流传在俄乌社媒上的影片显示，一批身着迷彩服、身上绑有向为俄军识别的红带子的士兵，向一些身上有乌军识别黄带子的部队投降，并被下令集体卧倒于地，现场是一满是断垣残壁的屋子。

后来绑黄带子的士兵向卧于地上的人开枪后，影片即告中断；另一段空拍影片显示，有十多人倒卧血泊。

法新社声称无法独立核实这些影片。

据纽约时报说，这段骇人的影像应发生在本月稍早，里面显示至少11名俄军趴在地上，似在其中一人突想朝站在一旁的乌军士兵开枪后遭近距离集体枪决。纽时声称他们已核实这些影片，认为这些影片罕见揭示战争中众多恐怖时刻之一。

纽约时报当时说，影片仍留下的谜团，肯定会被双方在网上做为争取人心的心理战之用。

据法新社，如今莫斯科和基辅互控对方犯下战争罪。俄方谴责乌军“无情射杀手无寸铁的俄军战俘”；乌方反控俄军藉诈降偷袭。

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