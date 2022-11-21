俄罗斯指控乌军枪杀投降俄俘虏 乌克兰称俄兵诈降

乌克兰/俄罗斯

网传乌军滥杀俄军战俘影片，俄罗斯指控乌克兰犯下战争罪。乌克兰国会人权委员20日否认乌军滥杀俄军战俘，声称对方诈降，乌军只是自卫。

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据法新社引述乌克兰国会人权申覆委员鲁宾内兹（Dmytro Lubinets）表示，网路上“视频片段影像”显示的是俄军是藉由诈降而想乘机对乌军开火。鲁宾内兹表示，这也意味这些俄军不能算战俘。他并称，“这些妄想拿国际法当护身符伺机行凶者，本该受惩。”

据法新社，视频中所发生的杀戮是11月中乌军夺回卢甘斯克州的马克耶夫卡（Makiivka）时，影片里的景物与卫星图像比对，确认是在当地一间农舍所摄。这段流传在俄乌社媒上的影片显示，一批身着迷彩服、身上绑有向为俄军识别的红带子的士兵，向一些身上有乌军识别黄带子的部队投降，并被下令集体卧倒于地，现场是一满是断垣残壁的屋子。

后来绑黄带子的士兵向卧于地上的人开枪后，影片即告中断；另一段空拍影片显示，有十多人倒卧血泊。

法新社声称无法独立核实这些影片。

据纽约时报说，这段骇人的影像应发生在本月稍早，里面显示至少11名俄军趴在地上，似在其中一人突想朝站在一旁的乌军士兵开枪后遭近距离集体枪决。纽时声称他们已核实这些影片，认为这些影片罕见揭示战争中众多恐怖时刻之一。

纽约时报当时说，影片仍留下的谜团，肯定会被双方在网上做为争取人心的心理战之用。

据法新社，如今莫斯科和基辅互控对方犯下战争罪。俄方谴责乌军“无情射杀手无寸铁的俄军战俘”；乌方反控俄军藉诈降偷袭。

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