扎波罗热核电站遭开炮 联合国急派安全检查团

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联合国属下的国际原子能署总干事格罗西Rafael Mariano Grossi 谴责轰炸扎波罗热核电站是在玩火。 资料照片

乌克兰扎波罗热核电站再遭炮火袭击，乌俄互控对方是罪魁祸首。联合国核监督机构负责人警告说，无论是谁开炮都是在“玩火”，国际原子能署准备在今天就紧急检查核电站是否受到炮火破坏。

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据路透社今天报道称，乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 今天报告称，乌克兰南部欧洲最大的核电站遭到袭击之际，东部的战斗正在激烈进行，俄罗斯军队在前线轰炸了乌克兰阵地。

扎波罗热核电站遭到炮击之前，俄罗斯军队在南部赫尔松地区遭遇挫折，俄罗斯的回应是对乌克兰全国范围内进行一连串导弹袭击，其中特别针对电力设施。

国际原子能机构 (IAEA) 表示，周六晚些时候和周日发生了十几次爆炸，震动了核电站。国际原子能机构负责人拉斐尔·格罗西表示，这些袭击极其令人不安，完全不能接受。格罗西说，“不管谁是幕后黑手，必须立即停止，我之前说过很多次，这是在玩火！”

但俄罗斯和乌克兰相互指责对方炮击扎波罗热，最近几个月在设施或设施附近遭到袭击后，乌俄一再互控。

据扎波罗热核工厂管理层提供的信息，一些建筑物、系统和设备遭到损坏，但核电站核安全和安保都没有影响。

据格罗西说，该原子能安全小组计划在周一进行评估，但俄罗斯核电运营商 Rosenergoatom 表示，该小组可以检查的内容将受到限制。“如果他们想检查与核安全无关的设施，将被拒绝进入。”

目前扎波罗热核电站仍然在俄罗斯军队控制之下。

该工厂的反复炮击引起了人们对距离世界上最严重的核事故，即1986 年切尔诺贝利灾难的严重事故的担忧。

在俄罗斯入侵之前，扎波罗热电厂提供了乌克兰约五分之一的电力，并多次被迫使用备用发电机运行。它有六个苏联设计的 VVER-1000 V-320 水冷和水慢化反应堆，其中包含铀 235。

据路透社说，扎波罗热核电站反应堆已关闭，但如果驱动冷却系统的电力被切断，核燃料就有可能过热。炮击已经多次切断电源线。

俄罗斯国防部表示，乌克兰向为该工厂供电的电力线发射炮弹，但乌克兰核能公司 Energoatom 指责俄罗斯军方炮击该地点，称俄罗斯人瞄准了重启该工厂部分所需的基础设施，以进一步限制乌克兰的电力供应。

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