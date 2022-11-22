德国将于 2024 年 5 月前从马里撤军

为撤军做准备

德国政府周二宣布准备在 2024 年 5 月之前从马里撤军，结束他们对联合国马里多层面综合稳定特派团 (Minusma) 的承诺，其决定增加了该装置未来的不确定性。

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德国政府发言人赫伯斯特莱特（Steffen Hebestreit）在简报会上表示：德国政府将向议会下院联邦议院提议“在 2023 年 5 月最后一次将德国联邦国防军在马里的任务期限延长一年，以便在十年后以结构化的方式结束特派团任务”。德国政府发言人还表示：最后一次延期“特别考虑到定于 2024 年 2 月举行的马里选举”。

该决定是在总理府、国防部和外交部举行会议后宣布的，总理朔尔茨出席了此次会议。

联合国使命自 2013 年开始实施，旨在稳定在圣战分子的推动下面临崩溃威胁的国家，其未来越来越不确定：六个国家已在几个月内决定停止或暂停特派团使命。

在周二晚上的一次会议上明确表示 “我们将在选举日期之后留在那里，但我们将根据一个非常有序的计划，在今年夏天（2023 年，编者按）开始撤离”。德国联邦国防军是联合国马里多层面综合稳定特派团 Minusma 的主要参与者，拥有多达 1,400 人的特遣队。

兰布雷特女士补充说：“撤离工作不可能在几天或几周内完成，”并强调有必要组织这次撤离。她表示：“2024 年 5 月这项任务将完成”。

- 政治谈判 -

一位政府消息人士上周告诉法新社记者，德国人很可能在 2023 年底前离开马里。但据多家媒体报道，对撤军时间表的制定导致德国执政联盟内部关系紧张起来。

据《明镜周刊》报道，来自总理社会民主党的国防部长和军队几个月来一直在推动撤离工作，理由是在马里军政府阻止军队执行任务的情况下士兵的安全风险。然而，绿党外交部长安娜莱娜·贝尔博克反对撤军，她称该任务对于保护平民是必要的。位于马里东部的加奥市是德军主营的所在地。

- 不可能完成的任务 -

由于与马里政府的紧张关系或行政问题，德国联邦国防军的侦察飞行近几个月数次中断。国防部上周表示，自 10 月 11 日以来，马里没有为其无人机授予所需的授权。德国国防部长兰布雷特女士周二表示，目前“不可能”执行侦察任务。

马里执政的军政府最初推动法国军队通过巴尔干部队的士兵进行干预，并于今年夏天离开该国，增加了联合国维和人员的压力。

马努斯马拥有 55 个派遣国的 12,460 名蓝盔部队，是近年来损失最多的联合国特派团：281 人死亡，其中 181 人死于敌对行动。继瑞典、萨尔瓦多、贝宁和埃及之后，英国和科特迪瓦上周宣布离开，原因各不相同。

德国一再对俄罗斯私人安全集团瓦格纳的准军事人员在马里的存在表示关切，包括在加奥机场。

兰布雷希特周二表示，马里士兵“经常与俄罗斯军队交战，可能存在侵犯人权的行为”。国防部长强调，德军将更多地介入尼日尔，认为放弃萨赫勒地区是“不负责任的”。

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