五角大楼：俄罗斯导弹严重短缺

俄罗斯侵乌战争

2022年11月23日，乌克兰基辅，俄罗斯发射导弹攻击乌克兰，一个视图显示关键民用基础设施被俄罗斯导弹攻击后造成城市大规模停电。

美国国防部长奥斯汀周三在一架军用飞机上对媒体表示，俄罗斯正在陷入火炮弹药的"严重短缺"的困境，这可能会限制其未来在乌克兰的行动。

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奥斯汀在一架军用飞机上对一群记者说："俄罗斯人从入侵乌克兰一开始就存在后勤问题"，"他们至今仍然在为后勤问题而苦恼“。

这位五角大楼负责人说，俄罗斯 "正遭受着导弹的严重短缺"，部分原因是乌克兰军队已经摧毁了几个俄罗斯弹药库。

自俄罗斯侵乌战争爆发以来，俄罗斯大量使用大炮，在地面上出现任何动静之前，就向乌克兰一方发射大量导弹。

奥斯仃表示，"俄罗斯如此行动，需要大量的弹药“。他补充说："我不确定他们是否有足够的能力在未来持续这样下去“。

奥斯汀说，在俄罗斯侵乌战争的九个月里，俄罗斯的精密导弹库存已经 “大幅减少”，加上西方对俄罗斯实施的贸易制裁，特别是对微处理器的制裁，莫斯科将无法迅速取代这些导弹。

乌克兰空军表示，俄罗斯周三共向乌克兰发射了约70枚巡航导弹，其中51枚被击落，这次俄罗斯轰炸造成了乌克兰大规模停电。尤其是在首都基辅，造成至少6人死亡，三座核电站断电，并影响到远至邻国摩尔多瓦。

乌克兰总统泽连斯基周三将通过视频在联合国安理会发言，泽连斯基在俄罗斯对乌克兰基础设施进行新的打击后呼吁召开安理会紧急会议。

泽连斯基在推文写道：“杀害平民、破坏民用基础设施是恐怖主义行为。乌克兰继续要求国际社会对这些罪行作出坚决回应。

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