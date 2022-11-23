俄罗斯袭击造成乌克兰大规模停水停电 美国对乌新增4亿美元军火

俄罗斯侵乌战争

2022年11月23日，乌克兰首都基辅郊外的Vyshgorod镇，乌克兰国家紧急事务局的消防员在俄罗斯炮击现场进行灭火工作。当局报告说，在周三乌克兰基础设施再次遭到打击后，乌克兰多个城市（包括基辅的部分地区）和邻国摩尔多瓦都出现了停电。

美国国务卿布林肯周三宣布，美国将向乌克兰增加四亿美元军事援助，“以帮助乌克兰防御克里姆林宫无休止的攻击”。

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布林肯表示，新增四亿美元军事援助，援助项目包括弹药和新增加的防空设备，防空设备来自美国国防部的储备。

美国五角大楼另外宣布，新的对乌克兰援助包括发电机，以帮助该国应对俄罗斯袭击造成的电力中断。

五角大楼发言人帕特-赖德将军在一架美国军用飞机上告诉记者，这些发电机 "将被设计用来支持民用和军用电力需求......并缓解电网的压力。

美国对乌克兰最新新一批援助还包括“国家先进地对空导弹系统”（NASAMS）的弹药，以及美国海马斯高精度火炮系统的弹药。五角大楼在一份声明中说，援乌武器还包括具有热成像瞄准功能的重机枪，以对抗俄罗斯无人机，以及超过2000万发的小型武器。

新增加的援助使美国自2月俄罗斯入侵以来对乌克兰的军事援助总额超过190亿美元。

布林肯表示："当乌克兰人民以非凡的勇气和决心捍卫他们的自由和独立时，美国将继续与它的40个盟友和伙伴站在一起，支持他们。

周四，包括首都基辅在内的几个乌克兰城市再次成为俄罗斯袭击的目标，该国正在遭受停电困扰后的第一场大雪，气温可能降至零下10°C。

俄罗斯周三对乌克兰基础设施的打击导致大规模停电和停水，尤其是在首都基辅，造成至少6人死亡，三座核电站断电，并影响到远至邻国摩尔多瓦。

据乌克兰空军称，俄罗斯向乌克兰发射了约70枚巡航导弹，其中51枚被击落，并派出5架自杀式无人机，俄军把攻击目标对准了战略基础设施。

乌克兰外交官告诉法新社，乌克兰总统泽连斯基就此呼吁召开联合国安理会紧急会议，泽连斯基将于当地时间下午4点左右（格林尼治标准时间21点）通过视频向安理会讲话。泽连斯基对俄罗斯周三打击的 "悲惨结果 "表示遗憾，同时承诺乌克兰人将 "克服一切"。

外交部长库列巴谴责说："由于无法与乌克兰军队在公平的战斗中获胜，俄罗斯正在对平民发动一场懦弱的恐怖战争。"俄罗斯的恐怖活动将会失败。他补充说："乌克兰必将获胜。

俄罗斯总统发言人佩斯科夫周三则称，尽管俄罗斯军队近几个月在乌克兰遭遇挫折，但克里姆林宫对其在乌克兰的攻势 "成功 "毫不怀疑。

10月以来，俄罗斯对乌克兰能源基础设施的反复打击，经常导致数百万乌克兰人没有电和水。

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