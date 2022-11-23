前英国首相约翰逊说，德国曾盼乌克兰遭入侵后迅速垮台

德國

前英国首相约翰逊接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时宣称，俄罗斯于2月24日入侵乌克兰前，欧洲几个大国的态度和现在截然不同，德国甚至希望乌克兰迅速溃败，长痛不如短痛。

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中央社报道，约翰逊（Boris Johnson）表示，2月24日俄军入侵乌克兰之前，对俄、乌两国之间的紧张情势，欧洲各国存在不同看法。他特别提到欧盟最重要的3个国家：德国、法国和意大利。

约翰逊说：「有个阶段，德国人的观点是如果这种灾难要发生，那么整件事迅速结束且乌克兰垮台会比较好。我认为如此看待此事很悲哀，但我能理解他们为什么这么想。」

自普京发动入侵以来，德国一直试图减少对俄罗斯能源的依赖，但德国仍面临冬天有可能停电的局面，并于9月宣布2000亿美元的能源救助计画。

至于法国，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）处理这场危机的方式备受批评，在乌克兰遭入侵之前几周，他还走访了克里姆林宫。约翰逊说，「不用怀疑，法国人到最后一刻都还不相信」，直到俄罗斯部队跨过边界。

约翰逊还表示，当时意大利总理德拉吉（Mario Draghi）领导的政府，「有个阶段只是说他们无法支持我们所采取的立场」，尽管在那之前他们告诉意大利「共和报」（La Repubblica），在这个议题上与我们看法一致。

约翰逊再次将意大利的不情愿，与意大利对俄罗斯天然气的依赖联结起来。但约翰逊说，西方很快便意识到无法与俄国总统普京（Vladimir Putin）谈判，有必要采取一个统一的阵线。

约翰逊称，自俄罗斯入侵以来，「欧盟的所作所为非常出色」。他说：「在我所有那些焦虑之后…我对欧盟的作为表示敬意。」

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