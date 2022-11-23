英国新首相疑欲缓和脱欧激民怒 媒体警告勿成第三位反脱退位首相

英国新首相里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 被怀疑想要缓和与欧盟的决裂而受到因可能的背叛引发那些主张强硬脱欧者强烈抨击。几个月来，英国脱欧几乎已未出现在公众辩论中。而这个话题刚刚在伦敦政治生活中又重新浮出水面，脱欧派也担心英国会走向“瑞士模式”。

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英国脱欧，这是一个未经审理的案件，而且直至目前，似乎并无任何事情因此得到解决。 令人惊讶的是，几个月来，英国脱欧几乎没有出现在公众辩论中，但这个话题刚刚在伦敦政治生活中，又重新浮出水面。因新首相苏纳克被怀疑想要缓和与欧盟的决裂，并且受到围绕可能的背叛点燃的那些主张强硬脱欧者的强烈抨击。

里希·苏纳克周一在向英国主要雇主组织( CBI) 发表讲话时不得不否认并表明他对英国退欧的信念。 他在提醒大家，自己在 2016 年投票支持脱欧的立场后说道：“让我对你们在这个问题上毫不含糊的说， 英国不会在奠基、符合欧盟法律的基础上来寻求与欧洲的任何关系。”

他声称政府成员计划“让英国走上类似于瑞士与欧盟的关系之路”，目标是加强与欧盟的经济联系，同时摆脱一些限制。

自周日以来，唐宁街对于一篇报道内容予以否认，并称：该文章“完全错误”。

里希·苏纳克还对英国企业的老板们还表示，他相信英国退欧“能够而且已经为国家带来了巨大的利益和机遇”。

英国首相还特别提到了与其他国家签署的移民控制和贸易协定。 商界对此持怀疑态度。 因企业老板们所依据的那些数字，与当下情况所讲述的是一个不同的故事。

害怕走向“瑞士模式”： 在政治和经济领域，我们不再掩饰失望和担忧。例如 鲍里斯.约翰逊的前保守党部长乔治尤斯蒂斯承认，澳大利亚贸易协议不是“非常好的协议”。 特别是，它因支持澳大利亚进口牛肉和羊肉而不利于英国生产商而受到批评。另外，Next 服装连锁店的老板、脱欧公投的大力支持者西蒙·沃尔夫森 (Simon Wolfson) 表示，这不是“他想要的脱欧”。 他特别哀叹劳工问题，敦促政府像英国主要雇主组织CBI 一样至少暂时放宽移民规定以解决劳动力短缺问题。

英国脱欧派也担心会转向“瑞士模式”。 瑞士尽管尚未加入欧盟，但由于一系列双边协议，它可以进入单一市场的很大一部分。 但作为回报，瑞士必须接受一些条件，例如行动自由和参与欧盟预算。 在伦敦和布鲁塞尔之间的艰苦谈判中，英国人拒绝了这种方案。 他们不想听到任何与欧洲法律和行动自由保持一致的消息。

英国《每日邮报》社论以“不要在英国脱欧问题上背叛我们”为标题警告新首相苏纳克，并提醒指出卡梅伦和特蕾莎·梅两位首相已经因为英国脱欧问题而下台。 他必须小心，不要成为第三位因此而下台的首相。

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