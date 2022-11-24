俄罗斯狂轰滥炸乌克兰水电设施 泽连斯基要求联合国主持公道

乌克兰/俄罗斯/联合国

联合国安理会召开会议，讨论乌克兰遭俄罗斯导弹袭击危机。乌克兰总统泽连斯基受邀并发表视频讲话。泽连斯基敦促联合国安理会就俄罗斯对民用基础设施的空袭采取行动，主持公道，施以制裁。路透社说，随着冬季到来，俄罗斯导弹袭击乌克兰各地民生与能源设施，使乌克兰全国陷入黑暗和寒冷。

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俄罗斯23日周三向乌克兰又发射导弹，造成 10 人死亡，迫使乌克兰核电站关闭生产，许多地方的水电供应中断。

乌克兰总统泽连斯基在与联合国安理会的视频连线时指控说，“仅今天一天，乌克兰已经遭到了 70 枚导弹袭击。这就是俄罗斯的恐怖手法。所有导弹袭击都针对乌克兰的能源基础设施。”泽连斯基说，“乌克兰医院、学校、交通、住宅区都受到打击和影响。”

泽连斯基敦促，乌克兰正在等待世界对周三的空袭做出“非常坚定的反应”。

由于俄罗斯是拥有否决权的安理会常任理事国，安理会不太可能对乌克兰的呼吁采取任何行动。此前，联合国通过决议，裁定俄罗斯赔偿乌克兰遭侵略战争的损失。俄罗斯与中国投票反对。中国在安理会对俄罗斯与乌克兰同时呼吁要让局势降温，不要让战争升级。

美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德说，俄罗斯总统普京“显然是在将冬天武器化，给乌克兰人民带来巨大痛苦。”她说，俄罗斯总统普京“试图冰冻乌克兰，逼迫乌克兰屈服”。

俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内边齐亚 (Vasily Nebenzya) 回应称，泽连斯基通过视频出席会议违反了联合国安理会规定，并谴责乌克兰拒绝俄罗斯提出的乌克兰及其西方支持者对俄罗斯的“鲁莽威胁与最后通牒”。俄罗斯大使称，乌克兰基础设施的破坏是乌克兰防空系统发射的导弹在被俄罗斯导弹击中后坠入平民区造成的，俄罗斯大使还警告西方应停止向基辅提供防空导弹。

据路透社今天报道称，基辅是周三导弹袭击的主要目标之一。乌克兰内政部长丹尼斯·莫纳斯蒂尔斯基 (Denys Monastyrsky) 说：“今天，我们的高层公寓楼遭到了三起袭击。不幸的是，有 10 人丧生。”

路透社称无法独立核实该报道。

据基辅州长说，整个基辅地区有超过 300 万人居住，现在已断电断水。乌克兰的大部分地区都遇到了类似的问题，一些地区实施了紧急停电以帮助节约能源和进行维修。基辅市长说，周四早些时候基辅的气温为负零下3.4 摄氏度（26 华氏度），70% 的城市仍处于停电状态。

自 10 月以来，随着乌克兰的反攻从俄罗斯军队手中夺回了东部和南部的领土，俄罗斯公开警告将远离前线的乌克兰各地民用能源网络作为轰炸目标。莫斯科解释说，俄军导弹袭击的目的是削弱乌克兰的战斗能力并推动乌克兰谈判。

基辅抗议说，对乌克兰基础设施的袭击构成战争罪，蓄意伤害平民。

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