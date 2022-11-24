奥地利一艺术节选俄罗斯持不同政见艺术家担任主席

奥地利萨尔茨堡艺术节/俄罗斯

著名的奥地利萨尔茨堡艺术节周四宣布，任命自乌克兰战争开始以来一直流亡在国外的俄罗斯剧作家玛丽娜-达维多娃为艺术节主席。

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俄罗斯艺术家达维多娃被任命为萨尔茨堡艺术节的主席。据该艺术节在一份声明中说，这位50多岁的俄罗斯艺术家因在2月24日的请愿书中谴责 "俄罗斯侵略乌克兰战争"，并呼吁抵制俄罗斯，这位艺术家的声音在俄罗斯引发反，但也因此遭迫害。

据法新社说，玛丽娜-达维多娃1966年出生于巴库，曾任《Teatr》杂志主编，并在莫斯科共同创办了NET（新欧洲戏剧）节，她在那里担任了23年的艺术总监。

据达维多娃在被任命萨尔茨堡艺术节主席后做出反应说，"在政治和社会灾难时期，艺术家可以利用他们作为公众人物的影响来促进舆论发展，"达维多娃说， "但艺术不应受到过往环境的束缚。"

据萨尔茨堡艺术节说，这位乌克兰战争战前俄罗斯文化界的重要人物的合同将于2023年10月1日开始，并将持续三年。"在她的领导下，我们来自总共76个国家的高比例艺术节观众，要求更多的国际化。

法新社说，玛丽娜-达维多娃在因受到威胁而被迫离开俄罗斯后住在柏林。自俄罗斯开始入侵乌克兰以来，俄罗斯艺术家一直受到来自各方压力。在俄罗斯国内，他们被告知要展示爱国主义。否则艺术家保持沉默。在西方，他们被告知要公开与侵略乌克兰的军事行动和俄罗斯政权保持距离，否则就有可能被国际主要机构解聘。

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