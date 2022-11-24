欧洲议会定俄罗斯支持恐怖主义国家 网站立马遭俄骇

欧盟议会/俄罗斯/网络袭击/乌克兰

欧洲议会议员23日通过决议认定俄罗斯为“支持恐怖主义国家”后不久，欧洲议会网站即遭到网路攻击，亲俄骇客宣称是他们所为。

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在欧盟议员以压倒性多数投票认定俄罗斯因攻击乌克兰而成为“支持恐怖主义国家”后不久，欧洲议会网站就遭网攻。

据欧洲议会议长梅特索拉（Roberta Metsola）在推特（Twitter）上表示：“欧洲议会正遭受复杂的网路攻击。一个亲克里姆林宫的组织声称犯案。」” “我们的资讯科技（IT）专家正在反制并保护我们的系统。此事是在我们宣布俄罗斯为支持恐怖主义国家后发生。我的回应是：#光荣属于乌克兰（#SlavaUkraini）。”

据欧洲议会发言人季约特（Jaume Duch Guillot）表示，欧洲议会网站已成为“分散式阻断服务”（DDoS）攻击的目标，这种攻击目的在将大量外部流量流入到网站伺服器，从而瘫痪网路。另一名不具名的议会消息人士表示，这是针对欧洲议会的“近期史上最复杂”攻击。

欧洲海盗党（European Pirate Party）欧洲议会议员佩克萨（Mikulas Peksa）表示：有报道称，亲俄骇客组织Killnet已声称犯下这起攻击。如果这些消息属实，这等于是对欧洲民主的大规模攻击，这需要采取进一步行动。

据法新社说，声称对欧盟议会网络犯案的黑客Killnet过去曾声称对美国政府网站发动攻击，并表示已对其他反对俄罗斯入侵乌克兰的国家也采取行动。

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