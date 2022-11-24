武装乌克兰：东欧军火工业开足马力

乌克兰/俄罗斯/东欧军援

东欧的军火工业正在以冷战以来从未见过的速度大量生产枪支、炮弹和其他军事物资，因为东欧地区的政府带头努力帮助乌克兰对抗俄罗斯。东欧国家不希望重复俄罗斯占领统治东欧国家历史，认为援助乌克兰也是保护东欧国家自救。

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据路透社今天报道称，自俄罗斯于 2 月 24 日入侵邻国乌克兰以来，乌克兰盟国一直在向基辅提供武器和军事装备，此时已经耗尽了自己的武器库存。

据基尔世界经济研究所的一项追踪显示，美国和英国在 1 月 24 日至 10 月 3 日期间向乌克兰提供了最直接的军事援助，波兰排名第三，捷克共和国排名第九。

一些前华沙条约国家仍然对苏联时代的俄罗斯保持警惕，将帮助乌克兰视为地区安全问题。

但与路透社交谈的近十几名政府和公司官员以及分析师表示，这场冲突也为该地区的军火工业带来了新的机遇。比如波兰国有的 PGZ 控制着 50 多家制造武器和弹药的公司。它生产从装甲运输车到无人驾驶航空系统，它并持有数十家公司的股份。Chwalek 告诉路透社，它现在计划在未来十年内投资高达18 亿美元，是战前目标的两倍多

其他制造商也在提高产能，并竞相从波兰、斯洛伐克和捷克共和国招聘工人。

俄罗斯发动袭击后，一些东欧军队和制造商立即开始清空乌克兰人熟悉的苏联时代武器和弹药的仓库，因为基辅正在等待来自西方的北约新式装备。随着这些库存的减少，武器制造商已经改造了旧设备和提高现代设备的产量，以保持供应。

正是武器流帮助乌克兰击退了俄罗斯军队并收复了大片领土。

Chwalek 说，PGZ 现在将在 2023 年生产 1,000 套便携式 Piorun 便携式防空系统。当然所有产品并非全部用于乌克兰。但相比之下，2022 年为 600 套，前几年为 300 至 350 套。

他说，该公司还向乌克兰提供了火炮和迫击炮系统、榴弹炮、防弹背心、小型武器和弹药，很可能会超过战前 2022 年 67.4 亿兹罗提的收入目标。

该报道称，与路透社交谈的公司和官员拒绝透露向乌克兰提供军用物资的具体细节，一些公司和官员以安全和商业敏感性为由不愿透露姓名。

东欧的军火工业可以追溯到 19 世纪，当时捷克人埃米尔斯柯达开始为奥匈帝国制造武器。在共产主义统治下，华约条约第二大武器生产国捷克斯洛伐克、波兰和该地区其他地方的大型工厂为人们提供了就业机会，为莫斯科在世界各地引发的冷战冲突生产武器。

1991 年苏联解体和北约在该地区的扩张促使企业进行现代化改造。目前，官员和公司表示，向乌克兰交付的包括“东方”口径的炮弹，例如 152 毫米榴弹炮弹和非西方公司生产的 122 毫米火箭弹。

据捷克官员说，“对于捷克国防工业而言，乌克兰军事冲突及其提供的援助显然是过去 30 年来未曾见过的军工生产推动力。”一些官员称，向乌克兰供货不仅仅是军火工业机遇。因为大多数捷克人仍然记得 1990 年之前俄罗斯占领东欧时代，他们不希望俄罗斯军队靠近他们的边界。

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