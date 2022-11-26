默克尔：去年临离职前，我对普京无能为力

德国/俄罗斯/乌克兰

德国前总理默克尔（Angela Merkel）在受访时表示，去年在她的任期即将结束时，她不再看到任何可以影响俄罗斯总统普京的可能性。就她是否应承担未能阻止普京最终决定全面入侵乌克兰的部分责任，默克尔表现出自辩和消极的态度。

广告 继续浏览后续

默克尔在接受德国《明镜》周刊采访时说，她敏锐地意识到，她与普京谈判的能力微乎其微，因为大家都知道她不会参加第五个总理任期的竞选。默克尔说：“我不再有能力推动我的想法，因为每个人都知道‘她到秋天就会离职’ 。”

默克尔描述了在去年6月美俄首脑日内瓦会谈后，她试图与法国总统马克龙一起和普京建立一个独立的欧洲会谈模式，“如果我在9月再次参加竞选，我会继续推动下去，但是......在我（8月）到莫斯科的最后一次会议上（与普京和俄外长拉夫罗夫的会谈），感觉很清楚：从政治权力的角度来看，已经无能为力。对普京来说，只有权力才是最重要的。”

在接受《明镜》周刊记者奥桑（Alexander Osang）为期一年的跟踪采访中，默克尔坚持认为她对《明斯克协议》的立场是正确的。该协议在俄罗斯2014年吞并乌克兰的克里米亚后实现了停火。明斯克和谈的关键点，包括裁军和国际机构的监督，从未得到落实。但默克尔称，尽管如此，该协议还是帮助基辅赢得了时间，以更好地武装自己，对抗俄罗斯军队。默克尔表示，普京在几个月后就入侵乌克兰，这对她来说并不意外。

据奥桑说，默克尔在采访中一再暗示，她对自己作为德国领导人所努力实现的目标感到被误解，就像她现在所做的那样，她的一些选择面临着一连串的指责，比如她在2008年北约布加勒斯特峰会阻止乌克兰入盟的决定，被许多人认为损害了乌克兰的自卫能力。她并拒绝承认自己在任内允许德国越来越依赖俄罗斯天然气供应方面的错误。

默克尔似乎还把她的行为与二战前的英国首相张伯伦的行为相提并论。后者在20世纪30年代允许希特勒的纳粹德国在欧洲扩张，对其采取了绥靖政策。在观看了Netflix电影《慕尼黑：战争边缘》后，默克尔说，她很感兴趣看到张伯伦以另一种更积极的方式被描绘出来—“不是作为恐惧希特勒的马镫，而是作为一个战略家，利用他的国家创造一个缓冲区，使其能够更好地为德国的进攻做准备。”

默克尔补充说，认为她在2013年和2014年没有对乌克兰给予足够的关注是不公平的。默克尔说：“人们在写到2013年和14年时，好像除了《明斯克协议》，我没有其他事情需要关注，并问：‘你怎么能把注意力从乌克兰身上移开呢？’但这太简单了。我们（德国）举行了选举，当时希腊总是有事发生，而且我的盆骨摔断了”。她指的是，2014年她在越野滑雪度假时受的伤。

在接受《明镜》周刊采访时，默克尔指出，她在任期即将结束时德国在外交政策方面缺乏进展，包括乌克兰问题，但“也包括德涅斯特河沿岸和摩尔多瓦，格鲁吉亚和阿布哈兹，叙利亚和利比亚”。她说：“那时是采取新方法的时候了”。

这番话是在她被德国联邦议院前议长、基民盟党内同事朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)公开批评后不久发表的，因为默克尔没有承认在过去16年她主政期间对俄政策中的错误。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅