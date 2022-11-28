乌克兰警告俄罗斯本周会继续疯狂轰炸水与电

乌克兰/俄罗斯

乌克兰官员周一报告，他们预计本周将出现新一波的俄罗斯导弹轰炸，之前的炮击目标是关键的基础设施，并导致大规模停水停电，轰炸特别瞄准首都基辅。

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据乌克兰军队南部指挥部发言人纳塔利娅-古梅尼奥克（Natalia Goumeniouk）周一表示："本周初极有可能继续发生这样的攻击。"据该官员指出，一艘载有导弹的俄罗斯船只出现在黑海。乌克兰军方称，"这是一艘水面导弹航母，携带8枚卡利伯型导弹。这表明俄罗斯导弹攻击准备工作正在进行中。"

乌克兰总统泽连斯基在周日晚间的视频讲话中警告说，"未来一周可能会像上周一样困难。"随着冬季气温骤降，俄罗斯乘机轰炸造成大规模停电。

泽连斯基称，乌克兰部队正在准备应对轰炸。他呼吁乌克兰人注意防空警报。泽连斯基还指出，前线的局势 "非常困难"，特别是在东部地区的顿涅茨克，自俄罗斯军队从南部城市赫尔松撤出后，俄罗斯与乌克兰军队一直在那里缠斗。

上周三俄罗斯对乌克兰施行导弹滥炸，导致数百万乌克兰人失去了水电与暖气。据乌克兰国家运营商Ukrenergo称，周一乌克兰仍面临电力短缺，影响到27%的家庭，全国各地仍在实行紧急断电。

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