美国军援乌克兰 增150公里远火箭炮

乌克兰/美国/军援

美国国防部五角大楼正在考虑一项波音公司的提议，即向乌克兰提供廉价的小型精确炸弹，这些炸弹可安装在火箭上，使乌克兰提高防空与打击能力。乌克兰敦促欧美增加军援，以缩小与俄罗斯进攻军力悬殊。

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据路透社今天报道称，随着乌克兰战争的延续，乌克兰面临着对更先进武器的日益增长的需求。军工消息人士称，波音公司提议的名为“地面发射小直径炸弹”(GLSDB) 的系统是为乌克兰和美国东欧盟友生产新弹药。美国目前有六个军火援助计划。

根据一份文件，火箭式炸弹GLSDB 最早可能在 2023 年春季交付。它结合了 GBU-39 小直径炸弹 (SDB) 和 M26 火箭发动机，两者在美国军火库中有现货。

美国陆军首席武器采购员道格·布什上周在五角大楼告诉记者，陆军还在考虑通过允许国防承包商加速建造 155 毫米炮弹。布什说，对乌克兰的入侵战争推高了对美国制造的武器和弹药的需求，而美国在东欧的盟友正在“下大量订单”，购买一系列武器以供应乌克兰。

尽管美国拒绝了乌克兰对 185 英里（297 公里）射程 ATACMS 导弹的请求，但 GLSDB 的 94 英里（150 公里）射程将使乌克兰能够击中目前无法企及的军事目标，打击俄罗斯在乌克兰的后方阵地。

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