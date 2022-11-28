苏纳克批评中俄 称更捍卫自由开放价值观

英国/中国/俄罗斯

英国首相苏纳克今天要发表就任以来首场重大外交政策演说，批评中国与俄罗斯，并主张英国必须在世界舞台上采取更多行动，以捍卫自由与开放的价值观。苏纳克上任前就曾将中国列为全球头号威胁。

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法新社称苏纳克（Rishi Sunak）的演讲批评剑指中俄，称捍卫自由开放价值观。苏纳克今夏还没出任首相之前，就曾多次在演说中将中国列为全球和国内安全的头号威胁，并说如果他担任首相将会粉碎中国的影响力。

根据唐宁街发布的演说摘要，苏纳克星期一会在伦敦市政厅（Guildhall）告诉参加年度市长晚宴的英国政要说，自由和开放一直是进步的最大动力」。苏纳克说，但如果裹足不前，自由与开放就不会实现。

他指出，英国的对手和竞争者都制定了长期计划。他特别提到中国和俄罗斯。苏纳克说：面对这些挑战，短期主义或一厢情愿是不够的。苏纳克认为，因此，我们在作法上必须有飞跃式进化，也就是更坚定捍卫我们的价值观，以及我们繁荣所仰赖的开放立场。他表示，这意味着英国应当实现更强大的经济，因为这是我们在海外实力的基础。

本月稍早，苏纳克走访乌克兰基辅（Kyiv），对乌克兰许诺提供进一步援助，以助乌克兰对抗俄罗斯军队。他今天演说时将说：“保护乌克兰，就是保护我们自己。”

苏纳克坚持认为，面对中国和俄罗斯的野心，英国也必须捍卫一个长期的愿景。法新社说，英国目前正在修订其安全、国防和外交政策理论，以适应以乌克兰战争、与伊朗和中国的紧张关系加剧为标志的新的地缘政治环境。

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