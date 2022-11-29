乌克兰呼吁北约国家加快援助物资

北约外交会议

乌克兰11月29日呼吁北约成员国在布加勒斯特召开会议，加快运送武器和电气设备，以帮助这个饱受九个多月战争蹂躏的国家应对俄罗斯轰炸对其能源基础设施造成的破坏。

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乌克兰外交部长德米特罗·库勒巴在与北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格会面前表示： “上次我说了三个字：枪、枪、枪。这次我又说了三个词：快、快、快。”

俄罗斯总统普京想利用冬天作为对付乌克兰的“战争武器”，对民用基础设施进行“蓄意攻击”，以剥夺乌克兰人的供暖、电力和水资源。为期两天的北约外交首脑会议在罗马尼亚议会举行。

乌克兰外交部长继续说，克里姆林宫的目标是“给乌克兰平民造成尽可能多的痛苦，以试图破坏他们的承诺，破坏他们在抗击俄罗斯入侵时的团结”。

在德国担任主席国期间，北约举行扩大会议呼吁大家动员起来应对乌克兰战争造成的能源危机。

星期一晚上抵达布加勒斯特的美国国务卿布林肯宣布提供 5300 万美元的财政援助，除了这些援助，美国方面还承诺购买发电机的 5500 万美元的信封，继续援助乌克兰。

一位美国消息人士称，这笔款项将用于购买电气设备（包括变压器），这些设备将“迅速”运往乌克兰。拜登政府总共为乌克兰和摩尔多瓦的能源预算拨款 11 亿美元。美国的援助是 12 月 13 日在法国举行的“支持乌克兰公民抵抗运动”国际捐助者会议前景的一部分。

俄罗斯于 10 月初开始对乌克兰的能源基础设施发动大规模导弹袭击。根据乌克兰政府引用的数据，该基础设施有 25% 至 30% 遭到破坏。一位美国官员解释说，“俄罗斯人正在做的是专门针对高压变电站”，而不仅仅是发电厂本身，目的是破坏从发电到配电的整个能源链。

对于重申联盟对乌克兰的“门户开放”政策的北约负责人来说，“我们所有人的信息将是我们需要做更多的事情”来帮助基辅，包括在防空问题上。北约负责人表示： “俄罗斯在战场上失败了。作为回应，他们追逐平民目标和城市，因为他们无法获得领土”。

英国公使詹姆斯·克莱弗利说： “这种针对民用基础设施、能源的策略显然是为了试图通过冻结乌克兰人来让他们屈服”。 他断言：“我认为它不会成功”。

但随着供应开始减少，人们越来越担心这些努力能否长期持续。

德国宣布即将向基辅供应“350 多台发电机”。就欧盟而言，它已要求启动民防机制，向乌克兰提供约 500 台发电机和 2,000 顶适应冬季条件的帐篷，这是 17 个成员国之间合作的结果。

一位法国消息人士称，法国通过 100 台发电机抵达罗马尼亚苏恰瓦的欧洲枢纽做出了自己的贡献，这些发电机将很快移交给乌克兰。

罗马尼亚和邻国摩尔多瓦受到乌克兰战争的重创，超过 200 万人经过那里逃离该国。布加勒斯特目前收容了近 86,000 名难民。

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