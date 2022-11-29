印度/俄罗斯

有消息称俄罗斯已向印度发送了一份500 多种产品清单求助，其中包括汽车、飞机和火车零部件。俄罗斯侵略乌克兰受欧美制裁削弱了俄罗斯维持重要行业运转的能力。路透社的消息说，印度可能会满足俄罗斯的要求而按单交付。

广告 继续浏览后续

据路透社今天独家报道称，受制裁​​的俄罗斯要求印度提供关键部门的零部件。路透社说在新德里看到的这份清单是临时的，目前尚不清楚最终将出口多少物品以及出口数量，但一位印度政府消息人士表示，该要求的范围不同寻常。

消息人士称，印度热衷于以这种方式促进贸易，因为印度试图缩小与俄罗斯不断膨胀的贸易逆差。然而，一些公司对可能违反西方制裁表示担忧。

莫斯科一位因此议题敏感而拒绝透露姓名的业内消息人士称，俄罗斯工贸部要求印度大公司提供所需的原材料和设备清单。据该消息人士说，还需要进一步讨论以商定规格和数量，并且外联不仅限于印度。

俄罗斯工贸部、印度外交部和商务部以及总理办公室没有立即回应置评请求。

两名印度消息人士称，俄罗斯的要求是在印度外长苏杰生于 11 月 7 日访问莫斯科之前几周提出的。目前尚不清楚新德里在访问期间向俄罗斯传达了什么信息。印度总理莫迪的政府没有加入西方国家的制裁行列，也没有对俄罗斯侵略乌克兰公开批评莫斯科，印度并大幅增加了对俄罗斯石油的采购，此举减轻俄罗斯受到制裁的部分影响。

在莫斯科访问期间，苏杰生表示，印度需要增加对俄罗斯的出口，以平衡目前向俄罗斯倾斜的双边贸易。陪同苏杰生访问的是负责农业、石油和天然气、港口和航运、金融、化学品和化肥以及贸易的高级官员。当时苏杰生说，这表明了与俄罗斯关系的重要性。

路透社说，西方的制裁削弱了俄罗斯一些重要产品的供应。由于俄罗斯几乎所有飞机都是外国制造的，因此航空公司正经历着零件严重短缺的问题。汽车零部件也有需求，全球汽车制造商都已经退出俄罗斯市场。

俄罗斯汽车销售行业的一位消息人士称，贸易部已向包括印度在内的其他国家的相应部委和国家机构发送了一份所需的汽车零部件清单。来自俄罗斯的物品清单长达近 14 页，包括活塞、油泵和点火线圈等汽车发动机零件。对保险杠、安全带和信息娱乐系统也有需求。

在飞机和直升机方面，俄罗斯要求提供起落架部件、燃料系统、通信系统和灭火系统、救生衣和航空轮胎等41项。

根据路透社看到的文件，清单上还包括生产纸张、纸袋和消费品包装的原材料，以及生产包括纱线和染料在内的纺织品的材料和设备。

镍和钯巨头Nornickel (GMKN.MM)等俄罗斯金属生产商表示，西方制裁和一些供应商的自我制裁使得工业企业在 2022 年难以获得进口设备、备件、材料和技术，对他们的发展计划打击很大。他们的清单包括近 200 个冶金项目。

几十年来，俄罗斯一直是印度最大的军事装备供应商，也是印度医药产品的第四大市场。路透社说，2 月 24 日至 11 月 20 日期间，印度从俄罗斯的进口额增长了近五倍，达到 290 亿美元，而去年同期为 60 亿美元。消息人士称，与此同时，出口额已从 24 亿美元降至 19 亿美元。据政府消息人士称，印度希望在未来几个月内根据俄罗斯的要求将其出口额提高到近 100 亿美元。

但一些印度公司不愿向俄罗斯出口产品，原因是担心受到西方制裁、付款不明确以及保险保障面临挑战。而且，由于担心受到制裁，大型印度银行也不愿处理与俄罗斯的直接卢比贸易交易。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅