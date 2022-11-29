英国新称与中国黄金时代结束 贸促中国自由民主梦破

英国/中国英国/黄金时代

英国首相里希·苏纳克在最新外交施政报告中表示，与中国关系的所谓“黄金时代”已经结束，称北京对英国利益和价值观的系统性挑战正变得越来越尖锐。苏纳克还确指中国对英国构成体制性挑战。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在星期一稍晚的施政讲话中警告，中国对英国的价值观和利益构成体制性挑战。苏纳克在他上任的首场外交政策演说上表示，英国与中国双边关系所谓的黄金年代已逝，贸易最终可促进中国社会与政治改革的天真想法也不复存在。

苏纳克昨天晚上在伦敦金融城市长晚宴（Lord Mayor's Banquet）发表首相年度例行演说。他说，英国必须改变我们因应中国的作法。苏纳克说，“我们认为中国对英国的价值观和利益构成体制性挑战，且随着中国的威权主义日益强大，这个挑战就日益严峻。”

苏纳克指出，我们无法漠视中国在全球事务上的重要性，无伦是全球经济稳定也好，还是气候变迁等议题也好。中国、加拿大、澳洲、日本等许多国家都明白这一点。因此，我们将一起管理这场激烈的竞争，包括外交和参与。

苏纳克表示，他的政府将优先深化与印太盟友的贸易和安全关系。他同时还表示，印太地区经济和安全是不可分割。

路透社报道称，英国首相苏纳克在他的第一次重大外交政策演讲中表示，英国对中国的态度需要改变，北京有意识地利用国家权力的所有杠杆来争夺全球影响力。

苏纳克所在的保守党中的一些人一直批评苏纳克，认为他在中国问题上不如他的前任特拉斯强硬。去年，当他担任财政部长时，他呼吁对中国采取微妙的战略，以在扩大经济联系的同时平衡人权问题。然而，苏纳克与中国国家主席习近平计划在本月于巴厘岛举行的 G20 峰会上举行的会谈告吹，上周伦敦禁止在敏感的政府大楼安装中国制造的监控摄像头。

“我们认识到中国对我们的价值观和利益构成了系统性挑战，随着它走向更强大的独裁主义，这一挑战变得更加尖锐。”

路透社称，苏纳克所说，有指BBC 关于其一名记者星期天在采访中国上海白纸抗议中遭到中国警方殴打的声明。

苏纳克表示，在他的领导下，英国将不会选择“现状”，并将“不以宏大的言辞，而是以坚定的现实主义”对抗国际竞争对手。

在乌克兰问题上，他表示政府明年将维持对基辅的军事援助，维持前首相鲍里斯约翰逊和特拉斯提供的大力支持。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅