北约誓言更多力挺乌克兰

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北约盟国承诺向乌克兰提供更多武器和装备，以帮助乌克兰抵御俄罗斯军事轰炸，并帮助乌克兰恢复因俄罗斯导弹轰炸而中断的电力供应。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰军队正在防御俄罗斯在多个地区的进攻企图。

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周二，包括美国国务卿安东尼·布林肯在内的北约联盟外长在布加勒斯特开始了为期两天的会议，寻求既能保证乌克兰人安全和温暖，又能在即将到来的冬季战役中维持基辅军队战斗力的战略战术。

俄罗斯在多条战线上向乌克兰军队发动攻击实际，北约发誓要为乌克兰提供更多的帮助。据路透社引述乌克兰总参谋部今天表示，乌克兰军队在过去 24 小时内击退了俄罗斯在顿巴斯东部地区的六次袭击。与此同时，俄罗斯炮兵继续炮轰第聂伯河右岸和更南边的赫尔松市。

周二昨天，乌克兰民众在空袭警报响起后纷纷逃往防空洞，乌克兰全国各地都响起警报。迄今为止最严重的一次袭击发生在 11 月 23 日。它让数百万乌克兰人在寒冷和黑暗中瑟瑟发抖。

泽连斯基说，俄罗斯军队还在东部的卢甘斯克和东北部的哈尔科夫发动袭击，乌克兰于 9 月收复了哈尔科夫。

在俄罗斯军队撤退后，乌克兰本月重新控制了南部的赫尔松。

俄罗斯前总统梅德韦杰夫再次警告北约不要向乌克兰提供爱国者导弹防御系统，并谴责大西洋联盟是向他所谓的“乌克兰狂热分子”提供武器的“犯罪实体”。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格谴责说，俄罗斯总统普京“试图利用冬天作为战争武器”，皆因莫斯科军队在战场上失利。

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