乌克兰军队在乌东与俄军苦战

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军方表示，俄罗斯军队正试图在乌克兰东部推进战线，并向南部的赫尔松加强了坦克、迫击炮和大炮增援。乌克兰驻马德里大使和西班牙一家制造捐赠给乌克兰的火箭发射器的军火公司收到两枚信件炸弹后，乌克兰下令所有基辅驻外大使馆都要加强安全。

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据路透社今天报道称，俄罗斯入侵乌克兰目前最激烈的战斗在东部展开。

乌克兰武装部队总参谋部在星期三晚上的一份战情报告中说，在战斗最激烈的乌克兰东部顿涅茨克地区，俄罗斯军队试图进一步推进，并炮击了几个城镇，包括 Bakhmut 和附近的 Soledar 和 Opytne。

在南部前线，据乌克兰基辅说俄罗斯军队巩固防御阵地，并训练坦克、迫击炮和大炮。俄军向乌克兰阵地和南部地区首府赫尔松开火，赫尔松于 11 月初被俄罗斯军队放弃，现在由乌克兰军队控制。

据乌克兰军方称，乌克兰东北部和中部也报告有两军战斗的情况。

据路透社报道，乌克兰驻马德里大使和西班牙一家制造捐赠给乌克兰的火箭发射器的军火公司收到两枚信件炸弹后，乌克兰下令所有基辅驻外大使馆都要加强安全。

而西班牙警方表示，他们正在调查两枚炸弹之间可能存在的联系，其中一枚炸弹炸伤了一名大使馆安全人员。

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