习近平会见欧盟理事会主席 反对搞“脱钩断链”

米歇尔访华

中国国家主席习近平一日在北京与来访的欧盟理事会主席米歇尔会谈。米歇尔对习近平表示，希望中国运用影响力，让俄国在乌克兰问题上遵守联合国宪章，习近平则说，要避免危机升级扩大，坚持劝和促谈。习近平表示中方将向欧洲企业保持开放，米歇尔说，欧方愿和中方继续推进欧中投资协定。但法国《世界报》认为：习近平在乌克兰问题立场上没有丝毫转变。

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美联社报导，米歇尔表示，欧盟期盼身为安理会常任理事国的中国，能要求俄国结束对乌克兰的破坏和占领。

习近平则表示“中方始终站在和平一边，将继续以自己的方式发挥建设性作用”。他说，透过政治方式解决乌克兰危机，最符合欧洲和亚欧大陆各国共同利益，中方坚持劝和促谈，管控危机外溢影响，警惕阵营对抗风险。

习近平就中欧关系提出四点看法，要求秉持正确认知、妥善管控分歧、展开更高水平合作和加强国际协调合作。对于管控分歧，习近平说，关键是尊重彼此重大关切和核心利益，特别是尊重主权、独立、领土完整，不干涉对方内政，中方愿在平等和相互尊重基础上举行中欧人权对话。

习近平说，中欧双方要共同反对搞“脱钩断链”，反对把经贸科技交流政治化武器化，“中方将向欧洲企业保持开放，希望欧盟排除干扰，为中国企业提供公平、透明的营商环境”。

央视报导，米歇尔回应说，欧盟坚持一中政策，愿做可靠、可预期的合作伙伴，欧方也愿和中方继续推进欧中投资协定的进程，增强供应链稳定互信，深化欧中各领域互利合作。

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