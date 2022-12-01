札波罗热核电厂总工程师被控变节通敌遭乌克兰开除

核电站

乌克兰政府指控俄罗斯占领的南部札波罗热核电厂代理总工程师切尔尼丘克勾结俄军，12月1日将他解雇，并敦促核电厂其他员工继续效忠基辅当局。

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路透社报道：俄罗斯核电公司（Rosenergoatom）11月30日宣布，札波罗热核电厂（Zaporizhzhia）代理总工程师切尔尼丘克（Yuriy Chernichuk）升任电厂负责人。乌克兰国家核电公司（Energoatom）负责人柯亭（Petro Kotin）则在12月1日宣布将他解职。

柯亭说：“他没有致力尽快解放电厂，却帮违法占领的俄罗斯合法化，而且现正怂恿核电厂其他员工跟随他的脚步。”

路透社暂时无法跟切尔尼丘克取得联系。

乌克兰国家核电公司负责人柯亭在加密通讯软体Telegram上传对电厂员工的声明写道：“唯一有价值的选项就是撑下去！坚持下去、不要把自己的灵魂卖给魔鬼，别跟违法的俄罗斯国营核子企业（Rosatom）和附属公司签下可悲的契约。”

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争后不久，就于3月初占领札波罗热核电厂，电厂由乌克兰技术人员负责营运至今，但基辅当局指控莫斯科让技术人员承受巨大压力。俄罗斯10月间曾表示，将由俄罗斯核能当局负责营运这座欧洲最大核电厂。乌克兰则表示，此举属非法行径。基辅当局11月28日表示，俄方已禁止拒绝跟俄罗斯核能公司签署契约的乌克兰技术人员进入厂区。

乌克兰国家核电公司指出，切尔尼丘克曾担任札波罗热核电厂副总工程师暨代理总工程师。

柯亭告诉电厂员工：“就切尔尼丘克而言，他已经被乌克兰国家核电公司开除，迟早得向法律和人民坦白一切。他为自己的命运作出决定，你们的命运还掌握在你们自己手上。”

关于数以千计乌克兰能源从业人员已经投靠俄罗斯国营核子企业的说法，柯亭驳斥为“谎言”。

拥有6座反应炉的札波罗热核电厂是乌克兰能源网络的基石，战前供应全国大约20%发电，但是核电厂自从9月以来就没有再发电。

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