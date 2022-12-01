米歇尔抵访北京 习近平敦促欧盟对中国要有客观正确的中国观

欧盟/中国

欧盟理事会主席米歇尔今天抵访中国北京对中国展开访问。中国国家主席习近平周四在会见米歇尔时对欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔表示，中国将加强与欧盟的战略沟通与协调。米歇尔则希望中国能为欧盟企业提供公平、透明的环境。

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据路透社今天报道称，欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔于 2022 年 12 月 1 日在中国北京人民大会堂与中国国家主席习近平会面。欧盟/路透社讲义

路透社引述中央电视台消息说，在中国首都人民大会堂的会见中，习近平告诉米歇尔，他希望欧盟机构和成员国树立客观正确的中国观。

习近平还说，“中国将继续对欧洲企业开放。” 习近平希望欧盟排除干扰，为中国企业提供公平透明的营商环境。”

路透社说，习近平和中央电视台都没有详细说明他所说的干扰是什么意思。

习近平指出，中欧要加强宏观经济政策协调和优势互补，共同打造增长新动能，确保产业供应链安全稳定可靠。

正在中国进行为期一天访问的米歇尔还将会见中国国务院总理李克强和中国全国人大常委会委员长栗战书。

路透社说，米歇尔的访问是在欧洲领导人在 10 月份的一次会议上表达了对中国经济依赖的担忧之后进行的。

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