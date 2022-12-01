英国议员访台湾 中国批粗暴干涉

英国/台湾

中国周四指责访问台湾的英国议会议员“粗暴干涉”中国内政，并威胁要对任何损害中国利益的行为作出强有力的回应。

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英国议会外交委员会议员今天访问台湾。据路透社今天报道称，中国指责英国议员台湾之行是“粗暴干涉”。中国驻英国大使馆就英国议会外交事务委员会正在对台湾进行的访问发表声明，称这是对一个中国原则的“公然违反”。

中国声称自治、民主的台湾岛是中国的领土，这也是“一个中国”政策的一部分。

但台湾政府拒绝中国的主权要求。

中国官方在推特上发表声明说，“中方敦促英方恪守承诺，停止任何违反一个中国原则的行为，停止干涉中国内政。”发言人在推特上警告说，“英方损害中方利益的举动将遭到中方的有力回击。”中国批评英国议员的访问，向那些希望台湾独立的人发出了错误的信号。

此次访问是英国议会外交事务委员会审查英国外交政策转向印太地区工作的一部分，印太地区是英国政府自脱离欧盟以来的经济和外交优先事项。该委员会是一个议会机构，与政府分开，由各个政党的选举立法者组成。它审查政府政策，但没有法定权力。

路透社说，英国议员周四会见了台湾行政院长苏贞昌，并定于周五会见台湾总统蔡英文。在与苏贞昌会面时，英国议会外交委员会主席艾丽西亚卡恩斯邀请他访问英国议会，“以更多地了解我们的人民、我们的文化和我们的社区，以及我们如何寻求在议会中代表我们的社区。”

英国议会外交委员会成员没有立即回应对中国指控发表评论的请求。该委员会定于周五与蔡英文会面。台湾总统府称，“我们期待通过这次面对面的交流，继续深化台湾与英国的友好合作关系，并继续为印太地区的和平、稳定与繁荣共同努力。”

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