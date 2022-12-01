西班牙/炸弹信件

西班牙报告至少发现5件爆炸邮件。炸弹处理专家周四拆除了第五封信件炸弹。西班牙加强了安全措施，以应对发送到包括总理和乌克兰驻马德里大使在内的重要目标的爆炸装置。至此，西班牙尚没有查清究竟是谁邮寄爆炸邮件。乌克兰官方指控是俄罗斯方面犯行。

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据路透社今天报道称，西班牙发现五个炸弹邮件。西班牙称加强安保。第一封炸弹邮件于 11 月 24 日送到总理办公室。周三和周四连续收到四封类似的信件炸弹。乌克兰大使馆官员被一个装置爆炸炸伤，伤势不太严重。

西班牙国防部、武器制造商、空军基地也成为炸弹邮件目标。

西班牙内政部副部长告诉记者，早期迹象表明所有五个包裹都是从西班牙境内寄出的。负责安全事务的官员拉斐尔·佩雷斯 (Rafael Perez) 表示，这些自制炸弹是用棕色包裹运送的，里面装有易燃粉末和引信线。

这些包裹寄给了目标机构的负责人。据佩雷斯说，其中一个装置已经引爆，事件炸伤了乌克兰驻马德里大使馆的一名安全人员，另外三个装置在受控爆炸中被安全部队引爆，还有一个装置完好无损以供调查。

佩雷斯表示，似乎还没有必要召集安全委员会来评估提高西班牙的恐怖主义威胁级别，该级别已经处于过去十年伊斯兰袭击欧洲之后的第二高级别。然而，内政部在一份声明中表示，它已命令警方加强公共建筑周围的安全，特别是仔细检查邮政投递。

一位接近调查的消息人士称，虽然这些设备是自制的，但“它们不是任何人都可以制造的”，调查人员现在正试图追踪炸弹零配件的来源。

一位司法消息人士称，西班牙专门审理恐怖主义的高等法院已展开调查。

乌克兰驻马德里大使波霍雷尔采夫Serhii Pohoreltsev 告诉乌克兰新闻网站欧洲真理报，寄给他的可疑包裹被交给大使馆的乌克兰指挥官，后者将其带到外面打开。“在打开盒子并听到咔嗒声后，他把它扔了出去，然后听到爆炸声……指挥官弄伤了他的手并受到了脑震荡。”

波霍雷尔采夫对西班牙电视台 TV 说：“我们接到乌克兰内政部的指示，鉴于目前的情况，我们必须为任何类型的事件做好准备……俄罗斯在国外的活动。”

乌克兰外交部发言人说，事件发生后，乌克兰外交部长德米特罗·库列巴下令所有基辅驻外大使馆“紧急”加强安全保障。

俄罗斯驻西班牙大使馆的推特账户周四发表声明，谴责与这五封炸弹有关的“任何威胁或恐怖主义行为”，“特别是针对外交使团”。

警方称，周三晚上在西班牙东北部萨拉戈萨的西班牙武器制造商 Instalaza 总部收到了另一个包裹。

Instalaza 生产西班牙提供给乌克兰的 C90 火箭炮。

西班牙国防部表示，周四早些时候，西班牙安全部队还在寄往位于马德里附近托雷洪德阿尔多斯空军基地的欧盟卫星中心的信封中发现了一个装置。据其网站称，卫星中心通过从太空情报设备收集信息来支持欧盟的共同外交和安全政策，最近被欧盟外交政策负责人何塞普博雷尔描述为“欧洲之眼”的一部分。

西班牙国防部发言人告诉路透社，周四上午，西班牙国防部收到了第五个装置，并由专业警官拆除。

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