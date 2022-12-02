欧盟理事会主席米歇尔在京强调和平集会是基本人权

欧盟/中国

欧盟理事会主席米歇尔2022年12月1日在北京与中国领导人会晤之后，举行线上记者会，介绍会谈情况。

欧盟理事会主席米歇尔12月1日在北京与中国国家主席习近平举行了会晤。中国官方通讯社新华社通稿强调米歇尔在会谈中表示欧盟愿做中国“可靠”伙伴，并坚持一个中国政策，但只字未提欧盟理事会主席谈及的人权问题。米歇尔在1日的会谈之后，于当地时间傍晚在北京举行线上记者会，通报会谈情况。

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欧盟理事会主席米歇尔12月1日在北京与中国国家主席习近平会谈后，也与国务院总理李克强以及人大常委会委员长栗战书会谈。这是他就任欧盟理事会主席以来，首次与中国领导人面对面会谈。

米歇尔在记者会上表示， 双方谈到了俄乌战争。他呼吁中国，作为一个全球性大国及联合国安理会常任理事国，利用其影响力，让俄罗斯尊重联合国宪章。

根据米歇尔在记者会上的介绍，他也在会谈中谈到了人权问题。他指出，中欧双方已经三年多不曾举行人权对话，但对话将有助于双方聚焦更广泛的人权议题，以及一些人权个案。他也向中方表示，和平集会是人权宣言以及各国宪法赋予的基本权利。

米歇尔没有具体提及和平集会所指，但他此次访华行程恰逢中国各地不断爆发抗议政府近三年来严格的新冠清零封锁政策，而北京当局已经开始在各地针对抗议活动参与者展开追查和打压行动。

米歇尔表示，他也在会谈中与中方领导人“长时间”讨论了新疆问题。他表示，这并不是干涉内政，而是维护联合国多年坚持的原则，而这一点也同样适用于香港。双方就此继续对话十分重要。

欧盟将在两周后与东南亚国家联盟举行峰会。米歇尔在北京表示，欧盟非常重视印太地区以及南海和平。他一方面再次呼吁降低该地区紧张关系的重要性，另一方面也强调，有必要维持该地区以及周边地区的航行及飞行自由。

在谈到台湾问题时，米歇尔重申欧盟继续坚持一个中国政策，但也强调台海和平与稳定对欧盟之重要，因为40%的欧盟对外贸易要经过台湾海峡。

米歇尔在会谈中也特别谈到欧盟企业与投资者在中国遇到的困难，尤其是中国在多个领域对欧盟企业开放不足。他希望中欧关系增强互利。他表示，欧盟信奉自由贸易与合作，但也需要平衡与公正。

他希望中欧双方在明年的中欧峰会上，继续就在各个领域深化关系展开对话。

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