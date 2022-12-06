乌俄战争背景下，欧盟与西巴尔干地区峰会提振伙伴关系

欧盟，巴尔干

欧盟27国周二（12月6日）将与6个西巴尔干国家在阿尔巴尼亚首都地拉那举行峰会，会议旨在重振在俄乌战争背景下双方更显重要的伙伴关系，预计峰会将涉及加入欧盟谈判、打击非法移民、贸易合作及应对能源危机等议题。

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巴尔干国家多年来对加入欧盟进程的漫长而苛刻感到失望，尤其是在最近欧盟快速给与了乌克兰和摩尔多瓦两国入盟候选国地位之后。而乌俄战争也突显了欧洲稳定东南欧这一脆弱地区的重要，以对抗俄罗斯和中国对该地区的影响。

观察指，此次峰会挑战之一正是要 "确认欧盟与西巴尔干地区关系的新阶段”。欧盟专员Oliver Varhelyi周五表示，欧盟成员国扩大问题近几个月来已回到议程首位，他呼吁欧盟 "保持势头 "， "不辜负期望"。

今年7月，欧盟终于与早在2005年和2014年就已提出申请的北马其顿和阿尔巴尼亚开启入盟谈判。与黑山和塞尔维亚的谈判也历经数年。 10月，欧盟建议给予波斯尼亚和黑塞哥维那候选国地位，欧洲理事会将最终在12月15作出决定。此外，由于有六个欧盟国家没有承认2008年宣布独立的科索沃，因而其加入欧盟进程就更为复杂。

据峰会最后宣言的草稿内容，欧盟将在峰会上 "重申其对西巴尔干国家成员资格前景的充分和明确的承诺，并呼吁加快谈判"。

此外，峰会也将关注具体的合作议题，包括协助西巴尔干国家应对能源危机。作为该地区最大最大贸易伙伴，欧盟将确认一项10亿欧元的补贴计划，吸引公共和私人投资，并调动总计至少25亿欧元自建。峰会还将讨论电信及网络安全合作，包括与该地区电信运营商签署一项协议，降低低欧盟和巴尔干六国间的漫游费，实现在2027年之前逐步取消。

峰会另一大议题是打击非法移民，巴尔干是通往欧盟的主要移民路线。今年前十个月，通过该线路入境人数比前一年增加了近170%，这促使欧盟在周一提出一项行动计划，特别是建议在这些国家部署边境管理机构Frontex，协助它们控制边界。同时 欧盟正在向巴尔干国家施压，促其签证政策与欧盟保持一致。

法新社报道，欧盟也将要求与俄罗斯有密切关系的塞尔维亚，在对莫斯科制裁中与欧盟保持一致。之前始终表示要抵制此次峰会的塞尔维亚总统亚历山大-武契奇，周二终于将出席峰会。

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