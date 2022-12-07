朔尔茨：“中国的崛起不是孤立北京的理由”

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德国总理朔尔茨对孤立中国以及世界上新阵营的形成提出了警告。与此同时，朔尔茨也对中国的权力要求提出了警告。

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据德国电视一台和《法兰克福汇报》报道，朔尔茨在政治杂志《外交事务》（Foreign Affairs）上用德文和英文发表文章，反驳了世界正在进入美中两极化新时代的评估。他写道，“我不同意这种观点。”冷战后的全球化阶段，中国也已经成为一个“全球参与者”，象它在世界历史上早期的很长一段时间里那样。他警告不要孤立中国。“中国的崛起既不是孤立北京的理由，也不是限制合作的理由。”

他补充说，但同时，中国不断增长的实力并不能成为在亚洲和其他地区提出霸权主义主张的理由。因此，在访问北京期间，他对南中国海和台湾海峡日益严重的不安全状况表示了关切，并提到了中国在人权和个人自由方面的立场。他写道：“尊重基本权利和自由永远不可能是一个国家的’内政’，因为联合国的所有成员国都承诺维护这些权利和自由。”

这位社民党籍总理还敦促中国遵守联合国的规则，为欧洲公司和中国公司创造一个公平的竞争环境。他批评说，“中国在这方面做得太少了，而且明显地走上了一条孤立和远离开放的道路。”

他还指出，世界上其他地区现在正在发展，这些地区完全有权利抓住全球化带来的机遇，也有权利要求在全球问题上有更大的发言权。德国和欧盟正在投资于与非洲、亚洲、加勒比和拉丁美洲国家的新伙伴关系，其背景也是试图使德国和欧洲经济更独立于中国。

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