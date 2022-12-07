欧盟就中国对立陶宛贸易限制和专利议题状告世贸

欧中贸易争端

欧盟周三升高和中国的争端，向世界贸易组织（WTO）请求成立争端解决小组，审理中国对立陶宛的贸易限制，以及欧盟专利所有权人的追索权。

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路透社报道称，欧盟委员会发表声明说，「在这两起案件中，中国的措施对欧洲商业造成高度伤害」，立陶宛的案子则对欧洲内部市场运作造成冲击。

中国是欧盟最大的贸易伙伴，在世贸组织争端解决机制严重弱化之际，这起讼事将对WTO带来棘手的挑战。

立陶宛因为加强和台湾的关系，遭中国施加贸易限制。北京当局否认对立陶宛采取胁迫措施。

但自中国当局开始阻挠立陶宛进口后，过去一年来，立陶宛对中国出口大幅减少80%。

据欧盟委员表示，中国今年2月以卫生因素为由，对立陶宛的酒类、牛肉、乳制品、木材、泥炭和小麦祭出禁令，师出无名。

报道续称，欧盟委员会今年稍早和中国进行咨商，但无疾而终。

至于在专利方面，中国法院在2020年8月的裁定，阻止欧盟高科技专利所有权人在欧洲法院保护他们的知识产权。

欧盟委员会指出，中国制造商利用这些禁诉令，施压要求专利所有权人，赋予他们便宜取得欧洲技术的管道。

据悉，世贸组织的争端解决机构（DSB）将在20日讨论欧盟的这项请求。另据欧盟委员会声明稿指出，中国可以反对设立专家小组一次。若中国反对，欧盟将重新提出请求，小组将在2023年1月30日的DSB会议上成立，小组程序可持续一年半之久。

本文截稿前，中国官方尚未针对欧盟委员会的声明做出相关回应。

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