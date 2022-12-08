欧盟/乌克兰/军事

欧盟外交负责人西班牙人何塞普-博雷利周四今天警告说，乌克兰战争已经耗尽了欧盟的武器储备，表明欧盟缺乏在发生冲突时保护自己的 "基本防御能力"。据法新社报告， 1999年至2021年，欧盟国家的国防开支增加了20%，而国增加了60%，俄罗斯增加了292%，中国增加了592%。

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欧盟外交负责人博雷利今天在欧洲防务局（EDA）的一次讲话中说："我们缺乏抵御更高程度威胁所需的能力"，因为欧盟"多年来投资不足"。博雷利称，我们正面临真正的威胁（......），哪怕我们宁愿不必面对它们，但它们就在那里，就在附近，而且可能会变得更糟。他说：“我不想成为一个宣布坏消息的卡桑德拉，但这就是现实。”

博雷利强调，俄罗斯对乌克兰的战争 "对我们许多人来说是一个粗暴的唤醒"。他感叹说，欧盟对乌克兰的军事支持 "来自军队的库存，大家都同意，这些库存很快就被用完了，因为现在军库几乎是空的"。

据何塞普-博雷利在12月初说，欧盟援助乌克兰的支持达到了近90亿欧元，其中31亿欧元来自欧洲和平基金。他恳求说，成员国及其武装部队必须 "加强合作"，以继续支持乌克兰并 "开始为未来做准备"。

欧盟的防务由北约提供，北约调动了大量资源来加强北约东侧国家的军队。

欧洲人已经开始了大规模的重新武装，承诺了近2000亿欧元。德国已决定用1000亿欧元设立一个特殊基金，并将其支出增加到国内生产总值的2%。

据信欧盟已经确定了三个紧急需求：补充因向乌克兰供应而耗尽的弹药和武器库存，加强防空能力和更换苏联时代遗留下来的老旧设备。

法新社说，美国正准备为其在北约的欧洲盟友提供装备。欧盟在5月发表的一份报告中说，自2006年以来，欧洲已经从美国和非欧洲国家购买了60%的军备。

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