德国/极右

德国警方两天前在卡尔斯鲁厄发动突袭行动，逮捕一个极右翼组织的 25 名疑似成员和支持者。德国官方称，未来几天预计将有更多人因策划德国政变而被捕。

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据路透社今天报道说，德国当局预计未来几天将进一步逮捕和搜查与一个极右翼组织有关的人，检察官称该组织正准备以暴力推翻国家，以将一名前德国王室成员任命为德国领袖。

极右组织设想中的新领导人是被称作海因里希十三世亲王，是图林根州罗伊斯王室的后裔。

周三，该组织的 25 名成员和支持者在警方出动约 3,000 名安全人员的突袭中被抓捕，评论称这是德国现代历史上前所未有的警方突袭。

据联邦警察局局长 Holger Muench 今天告诉广播公司 ARD，此案中的嫌疑人人数目前为 54 人，而且这个数字可能会进一步上升。警方说，警方在周三的突袭中发现了从防护背心到弩、步枪和弹药等各种武器装备，以及组建军队的计划和招募证据。

图林根州部长迈尔指控州议会中的极右翼德国替代党 (AfD) 成为右翼极端分子的保护伞，并散布极右组织所谓的推翻国家的愿景。

极右党团AfD 在周三的一份声明中谴责了极右翼组织的政变企图，并说相信当局有能力迅速、彻底地澄清局势。

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