泽连斯基当选《政客新闻网》年度“欧洲最具影响力人物”

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月7日被“政客新闻网”评选为年度“欧洲最具影响力人物”，以表彰他在俄罗斯入侵乌克兰时所展现出的领导力。此外，泽连斯基周三在线上参加活动时强调，“数百万可以被拯救的人的命运正在乌克兰的战场上被决定”。

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本周早些时候，泽连斯基已经被英国《金融时报》和美国《时代》杂志分别评选为年度风云人物，以肯定他在带领乌克兰人民抵抗俄罗斯入侵中发挥的关键作用。《政客新闻网》的文章则表示，“欧洲正在发生变化。欧洲大陆正在重新评估其战略关系，认真对待国防问题，重新思考贸易、加入欧盟和能源安全方面的政策。广义上讲，它正在重新思考欧洲的含义——这主要是因为乌克兰的喜剧演员变成了总统。”

文章提及，今年2月不是俄罗斯在近年来首次对乌克兰进行的攻击，“这次事情之所以不同，是因为弗拉基米尔·泽连斯基，一个欧洲不仅信任，而且钦佩和追随的人物，他与乌克兰以前的总统们不同”。文章补充说，“只要看看在民意调查中处于劣势的欧洲领导人是如何跑到基辅，与这位身穿现在标志性的橄榄绿T恤、神情庄重的44岁的（乌克兰总统）合影。站在他身边是政治家们渴望被看到的方式。”

文章指出，“泽连斯基所做的是让欧洲其他国家相信，欧洲的未来与乌克兰的未来是联系在一起的——在俄罗斯2月份的入侵之前，很少有人相信这一概念。他的沟通技巧一直是关键。他的言辞鲜明地阐述了他所对抗的俄罗斯政权的恶意，消除了欧洲，尤其是柏林和巴黎对莫斯科可以成为合作伙伴的大部分信心。”

文章提及，泽连斯基巧妙地利用社交媒体、传统媒体和西方文化机构，如在格莱美奖或戛纳电影节上的在线亮相，“以一种直观的方式将这场战争带到了西方，使领导人们和公众相信他的战斗也是他们的战斗”。

《政客新闻网》指出，这使泽连斯基有权力让欧洲做他想做的事，“如果他想要武器，他就会得到它们，即使这意味着推翻德国不出售武器的长期政策。如果他想要制裁，他就能得到，即使这意味着欧洲要经历一场能源危机和一个天然气价格暴涨的严冬。”

文章称，“无论是种子、运送乌克兰粮食产品的卡车还是零关税，这些要求都会被迅速签署。他甚至设法打破了有关乌克兰加入欧盟的僵局，该问题自2013年以来一直被冻结。今年6月，该集团的领导人让乌克兰走上了加入欧盟的道路。”

泽连斯基的领导也意味着，“无论乌克兰内部有什么问题，即普遍的腐败、疲软的经济、讲乌克兰语和俄语的人之间的社会分歧都被忽略了。他作为一个平易近人的战时总统，打了一场漂亮的仗，这是西方目前看到的全部”。泽连斯基得到了武器、赠款和情报方面的支持，随着西方国家考虑移交防空系统，这种支持很可能会扩大。

文章最后写道，“只要泽连斯基还活着，他就会继续将欧洲推向他想要的方向。”

此外，泽连斯基周三在向美国罗伯特·肯尼迪人权基金会发言时再次呼吁国际社会对乌克兰加大援助，并称“我们已经设法使1888个定居点摆脱了占领。但几乎同样多的乌克兰城镇和村庄仍然被占领。这意味着，现在数百万人的命运正在乌克兰的战场上被决定。数百万人，他们可以得到拯救。”

泽连斯基提出：“总有一些时刻，有必要说：这不是关于政治，这是关于生活。总有一些时候，你需要支持——因为支持意味着远远超过给予或做一些事情”。

泽连斯基说：“现在正是那个时候，当支持实际上意味着拯救，拯救数百万人，拯救数百万父亲和母亲，拯救数百万儿童。我感谢你们和我们在一起，感谢美利坚合众国真正支持乌克兰的事实”。

泽连斯基表示：“我相信，特别是由于你们的支持，我们将能够说有一天，整个乌克兰终于从俄罗斯的恐怖中获得了自由和安全。”

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