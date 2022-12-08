闪电拿下乌克兰梦碎 普京承认陷入战争泥淖

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯总统普京承认俄罗斯军队可能会在乌克兰长期作战，他表示目前不会再次征召士兵。

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俄罗斯总统普京承认俄罗斯在乌克兰的战争可能是一场漫长的战争。普京很少谈论他在九个多月前开始的侵略乌克兰战争的持续时间，但在7日的电视会议上告诉效忠者，战争可能还会持续一段时间。

俄罗斯在 2 月发起了它所谓的“特别军事行动”，称乌克兰与西方不断加深的关系构成了安全威胁。乌克兰及其盟友称这次入侵相当于帝国主义的土地掠夺。自 7 月以来，面对乌克兰的反攻，俄罗斯被迫在东部和南部进行了一系列重大撤退。

据路透社报道称，普京在昨天的讲话中表示，核战争的风险正在增加，但俄罗斯不会肆无忌惮地威胁使用此类武器。普京说，“我们没有发疯，我们知道核武器是什么，”普京说。“我们拥有比任何其他核国家都更先进和现代的这些核手段……但我们不会像拿剃刀一样挥舞着核武器在世界各地奔跑。”

尽管最近在乌克兰战场上有所撤退，包括失去俄罗斯占领的乌克兰省会赫尔松，但普京表示，他对发动一场成为欧洲自第二次世界大战以来最具破坏性的战争并不后悔。

普京说，俄罗斯在获得“新领土”方面取得了“重大成果”，俄罗斯9 月份吞并了四个部分被占领的乌克兰地区。

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