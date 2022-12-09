俄军加大火力炮击乌克兰东部图再夺回控制权

乌克兰/俄罗斯

乌克兰官员今天报告，俄罗斯军队加大炮击乌克兰东部顿涅茨克地区的整条前线，俄罗斯先前的夺取该地区雄心壮志被击毁后，现在企图重新夺回对该地区的控制权

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俄罗斯炮击乌克兰东部战线。据乌克兰东部顿涅茨克地区州长 Pavlo Kyurylenko 在接受电视采访时说，最激烈的战斗发生在 Bakhmut 和 Avdiivka 镇附近。他报告说，前一天在乌克兰控制的顿特斯克地区有五名平民遭炮击丧生，还有两人受伤。

据州长称，“整个东部前线都遭到俄军炮击，” 他并说俄罗斯军队也试图在莱曼附近推进，莱曼于 11 月被乌克兰军队夺回。

据路透社引述目击者称，在巴赫穆特和与卢甘斯克省相邻的顿涅茨克地区的其他地区，乌克兰军队用火箭发射器进行反击。

乌克兰总统顾问奥列克西·阿雷斯托维奇在视频报告说，“俄罗斯军队在顿涅茨克和卢甘斯克加强了他们的攻势。”阿雷斯托维奇说，“俄军现在正处于试图进行进攻行动的非常活跃的阶段。我们别无选择，必须在敌人试图反攻的任何地方进行防御。乌军要摧毁敌人和武器装备。”

在周五早些时候的一份战况报告中，乌克兰总参谋部表示，乌克兰部队袭击了乌克兰南部至少六个城镇的俄罗斯阵地和部队集结点。俄罗斯军人约 240 人死伤，三个弹药库和以及各种军事装备被毁。

路透社说无法核实战场报告。

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