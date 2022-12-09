哈利与梅根出新片 批评王室未尽保护之责

英国/“哈利王子与梅根”

线上影视Netflix获权播放英国王子哈利与他的美国妻子梅根自传体心路连续剧，已经播出前部分3集。第二部分后3集预定在15日播出。根据已播出内容，二人对英国王室多有批评，梅根甚至曝料收到死亡威胁，二人指控王室没有尽职保护梅根与已故戴安娜。

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据法新社说，英国哈利王子（Prince Harry）在新播出的Netflix纪录片迷你影集中，谴责媒体针对他与梅根的关系“无情可怕的攻击和利用”，并批评英国王室未能保护妻子梅根和母亲黛安娜。哈利说，他有责任揭露存在于媒体之中“剥削和贿赂”。

夫妻俩在纪录片中揭露从相恋到订婚的心路历程，包括梅根回忆首次接获死亡威胁，哈利也谈到两人为保护隐私而变装约会，以及公布先前未曝光的儿子亚契（Archie）相关画面。

梅根还提到嫁入王室体系的女性所承受的痛苦与艰辛。不过主要焦点在英国八卦媒体对待他们的方式，以及如何冲击他们的关系，最终导致他们卸下王室职责，到美国展开新生活。

针对Netflix新播出的“哈利王子与梅根”（Harry & Meghan）纪录片前3集，英国王室迷对于哈利和梅根是否有必要拍这部纪录片有两派意见。

一名来自英格兰东北部的68岁妇女说：“这样做是不对的，哈利原本与哥哥（威廉王子）很亲，但现在与家人渐行渐远。”

不过一名来自威尔斯的26岁护理师说：“我认为他们很勇敢，说出他们的一切经历。要畅所欲言真的很困难，尤其是对家人不利的话。这样做对他们来说其实很应该。”

到目前为止，白金汉宫（Buckingham Palace）和威廉王子官邸肯辛顿宫（Kensington Palace）都未对这部纪录片置评。Netflix透露，王室成员均婉拒在纪录片中发表评论。

Netflix8日推出“哈利王子与梅根”（Harry & Meghan）前3集，预定将在15日播出最后3集。

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