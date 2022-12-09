土耳其对瑞芬加入北约放行或受选举影响？

瑞典/芬兰/土耳其/北约

芬兰、瑞典和美国联合要求土耳其尽快同意让芬兰和瑞典加入北大西洋公约组织。不过土耳其再要求两国对库尔德族民兵采取更强硬措施。土耳其预定明年6月举行大选，总统艾尔多安将争取连任。有些专家认为，他在选前将不会妥协。

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瑞典芬兰再次呼吁土耳其放行两国能入北约。芬兰与瑞典今年稍早就申请加入北约，但土耳其迟迟不愿松口同意。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和瑞典、芬兰外交部长8日在华盛顿会晤，但未表达不满情绪，也未出言威胁土耳其。

据法新社引述布林肯在联合记者会上说：“我相信北约组织很快会正式欢迎芬兰和瑞典加入。两国都已采取相当具体行动履行承诺，包括与我们的盟友土耳其的安全顾虑有关的承诺。”

土耳其先前以支持芬兰与瑞典加入北约为筹码，要求两国对库尔德族民兵采取更强硬态度，因为土耳其认定这些组织成员是恐怖分子。

瑞典上周引渡了土耳其通缉的库德工人党（Kurdistan Workers' Party）成员塔特（Mahmut Tat）。

据芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）说，芬兰与瑞典今年稍早对土耳其所作承诺正充分履行。哈维斯托希望芬兰和瑞典能在明年2月之前加入北约。

匈牙利原本也不支持两国加入，但已承诺于2月同意放行。

据芬兰外长说：“当然，我们现在还没有土耳其国会处理这项议题的确切日期和明确计划。我们知道土耳其将举行大选，我们当然希望土耳其尽早做出决定。” 有些专家认为，艾尔多安在选前都会表现出不妥协的态度。

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