盛传普京如战败择好流亡地：首选中国其次南美

俄罗斯/普京

俄罗斯总统普京前幕僚透露，克里姆林宫已针对一旦对乌克兰战争失败，普京恐将失势而帮他研拟流亡计划。普京最先考虑流亡中国，但认为中方“配合”可能性微乎其微而改为南美。此说连日来甚嚣尘上，但没有证实。

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据中央社今天引述消息报道称，有传俄研拟普京（Vladimir Putin）败战流亡计划，据普京前幕僚曝料最先考虑中国。据“财经内幕”（Business Insider）消息说，曾任普京文胆、目前是政治顾问的加利亚莫夫（Abbas Gallyamov）在加密通讯软件Telegram上写道，克宫今春就开始研拟被非正式称为“诺亚方舟”（Noah\'s Ark）的备案。

2010年起没有再为普京工作的加利亚莫夫目前流亡海外。他引述未具名的知情人士说，这是最后应急计划。

尽管俄军在乌克兰的战事严重受挫，分析家通常不预期普京会被迫下台。前西方外交官和政府官员10月曾告诉路透社，他们判断普京仍大权在握。美国官员5月告诉有线电视新闻网（CNN），普京没有立即被拉下马的可能。

加利亚莫夫表示，上述紧急计划涵盖“如果国内局势变得全然不安时，找到可以容身之地”。他说：“普京身边人没有排除他将会打输战争、失势，而必须紧急撤到某处的可能性。”

据加利亚莫夫也提到，蒲亭最先考虑的地方是中国，但是后来认为中国“配合”的可能性微乎其微而否决此一构想。据他写道：“中国自我意识太强烈、太瞧不起其他人，尤其是败军之将。现在已经很清楚，他们（俄国）打嬴的希望没那么高。”。加利亚莫夫表示，阿根廷和委内瑞拉是目前普京最可能的流亡地，并强调俄罗斯寡头谢琴（Igor Sechin）跟委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）关系良好。他还说，此一流亡计划正是由普京左右手的谢琴直接负责。

中央社说，消息灵通人士称无法独立证实有关说法。

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