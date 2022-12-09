谈乌克兰遭侵人民苦难：教皇失控哭泣

乌克兰/俄罗斯/梵蒂冈/方济各

罗马天主教教皇方济各8日在罗马市中心举行的公开仪式上谈到 "殉道者 "乌克兰的战争时无法抑制自己的眼泪。方济各抱歉说，他原本是想把乌克兰人民和平对天主感谢与祈祷。

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教皇在公开场合谈及 "殉道者 "乌克兰人民痛苦时罕见失控流泪。

在意大利的公共假日--圣母无原罪节上，教皇在传统的纪念仪式中，于午后来到西班牙台阶附近的圆柱顶上的圣母雕像前。教皇开始时对圣母上天说，"我今天本想给你们带来乌克兰人民的感谢......"，教皇站着却读不下去他的演讲稿，教皇被情绪打断。

教皇的身体抽搐了一下，然后沉默了几秒钟。在场人群看到教皇的激动与难过，向他热烈地鼓掌给予鼓励。

然后教皇试图继续讲话，他靠在椅子的扶手上，竭力保持直立。教皇继续说："......乌克兰人民的和平，我们已经向上帝祈求了一段时间"。教皇试图继续，"然而，我必须再次向你们介绍"。教皇的声音仍然因情绪而失控，“乌克兰的儿童、老人、父亲和母亲、这片殉道地的年轻人正在遭受巨大的痛苦，我带给你们他们的祈求....”

教皇的祈求，终于因为情绪失控而中断。

法新社说，8日中午在圣彼得广场的公开天使祈祷中，教皇再唤起 "对和平的普遍渴望，特别是对正在遭受巨大痛苦的殉道者乌克兰"。

自2月俄罗斯入侵乌克兰开始以来，教皇一直在不懈地恳求和平。乌克兰是他在演讲中经常提到的一个话题。

在美国耶稣会杂志《美国》11月底发表的一篇采访中，教皇谴责了俄罗斯侵略乌克兰而造成的"残酷"。

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