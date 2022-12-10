乌战胶着 欧美聚焦俄罗斯与伊朗军事联盟

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俄罗斯与伊朗关系加深令西方担忧。美国宣布对乌克兰提供新的军事援助的同时，誓言要打击俄罗斯与伊朗的关系。英国官员指控莫斯科正寻求获得伊朗大量弹道导弹，作为回报，俄罗斯向伊朗提供前所未有的军事支持。

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据路透社报道，德黑兰和莫斯科否认西方所指责的俄罗斯正在使用伊朗无人机攻击乌克兰的目标，欧美官员们周五警告说，在俄罗斯多次袭击乌克兰能源基础设施后，乌克兰将在整个冬季都会电力短缺。

两名伊朗高级官员和两名伊朗外交官在 10 月份告诉路透社，伊朗已承诺向俄罗斯提供地对地导弹和更多无人机。

白宫国家安全发言人约翰柯比称，美国非常关注伊朗和俄罗斯之间“不断深化和蓬勃发展的防御伙伴关系”，并将努力打击这种关系。他说，华盛顿正在向乌克兰提供2.75 亿美元的一揽子援助，以加强防空能力和击败无人机。

英国驻联合国大使芭芭拉伍德沃德表示，伊朗已派出数百架无人机，俄罗斯在乌克兰大量使用伊朗无人机。英国大使指控，“俄罗斯现在正试图获得更多武器，包括数百枚弹道导弹，”她告诉记者，“作为回报，俄罗斯正在向伊朗提供前所未有的军事和技术支持。”

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