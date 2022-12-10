和平诺奖奥斯陆在颁发 俄乌得奖人怒批普京疯狂发动罪恶战争

诺贝尔和平奖/俄罗斯/乌克兰/白俄罗斯

乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的诺贝尔和平奖获得者周六在奥斯陆接受他们的著名奖项时，呼吁国际社会不要在俄罗斯总统普京在乌克兰发动的 "疯狂和犯罪 "的侵略战争面前低头。诺贝尔和平奖今天在奥斯陆举行颁奖仪式，而其他5项诺奖则同日在瑞典举行。

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乌克兰和俄罗斯得奖人在接受诺贝尔和平奖时谴责普京的 "疯狂 "战争。

在本国被监禁的白俄罗斯活动家Ales Beliatski、被法院命令解散的俄罗斯非政府组织Memorial和乌克兰公民自由中心（CCL），都是来自卷入乌克兰遭侵略战争冲突的三个主要国家，因他们在面对专制势力时致力于 "人权、民主与和平共处 "而获得2022年诺贝尔和平奖。

乌克兰“公民自由中心”(CCL)负责人奥列克桑德拉-马特维丘克(Oleksandra Matviichuk)说：“乌克兰人民比世界上任何其他人都更想要和平。” 她指出，“但一个受到攻击的国家的和平不能通过放下武器来实现。”她说：“那不是和平，而是被占领。”

她领导的CCL创建于2007年，现在记录了俄罗斯军队在乌克兰犯下的战争罪行：摧毁居民楼、教堂、学校和医院，轰炸疏散逃生通道，造成居民流离失所，酷刑和犯罪......

由于乌克兰的能源基础设施遭到轰炸，马特维丘克本人在典礼前接受采访时告诉法新社，她是在烛光下写的诺贝尔奖接受演讲。她说，在俄罗斯入侵乌克兰的九个月里，CCL统计了 "超过27,000起 "战争罪，而这 "只是冰山一角"。她认为，战争把人变成了数字。她说：“我们需要再次命名所有战争罪行的受害者。”

据法新社今天报道称，马特维丘克在奥斯陆市政厅发表演讲时声音哽咽，她选用红色的西伯利亚花朵为装饰，她讲演中再次呼吁建立一个国际法庭来审判 "普京、（他的盟友、白俄罗斯领导人亚历山大）卢卡申科和其他战争罪犯"。

她的同获诺奖、俄罗斯纪念馆馆长伊恩-拉钦斯基谴责了从苏联继承下来的 "帝国野心"，这些野心 "今天仍然盛行"。他说，普京的俄罗斯 "为了自己的政治利益"，劫持了反法西斯斗争的历史意义。

他谴责说，现在，抵制俄罗斯就被扣上法西斯主义帽子"。他说，尽管莫斯科禁止公开批评入侵行为，但这种歪曲为 "对乌克兰的疯狂和犯罪的侵略战争提供了意识形态上的理由"。

他的纪念馆成立于1989年，几十年来一直致力于揭示斯大林极权主义政权下犯下的罪行，保存对受害者的记忆，然后收集关于俄罗斯境内侵犯自由和权利的信息。在钳制反对派和媒体的背景下，该非政府组织于2021年底被俄罗斯司法系统打击解散，当局还于10月7日下令查封博物馆在莫斯科的办公室，正是同一天晚上，诺贝尔奖被授予该组织。

据拉钦斯基指出："今天，俄罗斯的政治犯人数比1980年代改革开放初期整个苏联的政治犯总人数还要多。

第三位诺贝尔奖获得者，人权非政府组织Viasna之父Ales Beliatski，自2021年7月以来一直在监狱中。在等待审判期间，他因向卢卡申科镇压政权的反对派被指控是 "走私 "现金而面临12年的监禁，这位60岁的活动家不被允许出狱前往奥斯陆发表诺贝尔奖接受演讲。他的妻子纳塔利娅-平措克代表他出席了仪式。

他通过妻子表达说，在乌克兰，俄罗斯想要扶植建立 "一个附庸式的独裁政权，就像今天的白俄罗斯一样，被压迫人民的声音被忽视，拥有俄罗斯的军事基地，经济上巨大的依赖性，文化和语言被俄罗斯化"。他呼吁"善良和真理必须能够保护自己。"

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