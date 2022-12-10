德国药业对中国的依赖

德国/中国/医药

据《法兰克福评论报》报道，德国在药业上对中国有依赖性。德国70%的药品含有来自中国的有效成分。

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在欧洲和日本生产的所有药品中，约有70%含有来自中国的有效成分。如果供应链中断或停滞，德国就也会出现药物短缺。

药物中的许多有效成分，如布洛芬或扑热息痛，现在是来自中国和印度。中国的清零政策扰乱了供应链，导致了德国的药品短缺。新冠大流行病对全球供应链的影响再次冲击德国。正好赶上冬天的时候，德国开始出现药品短缺。这也是因为在过去20年里，有效成分的生产，特别是非专利药的生产已经越来越多地从欧洲转移到亚洲。

2000年，大约2/3的仿制药有效成分仍在欧洲生产，1/3在亚洲生产。但根据行业联合会Pro Generika委托咨询公司进行的一项调查，今天这一比例已经逆转，2/3的有效成分现在来自中国或印度等国家。

德国药品现在供不应求，而快速解决的办法却遥遥无期。目前有301份关于供应短缺的报告。儿童退烧药、咳嗽药、抗高血压药和乳腺癌药的情况尤为突出。

研究报告对2020年560多种有效成分进行了调查，结果发现，其中93种有效成分只在欧洲以外生产。这通常是因为成本。仿制药的销售主要是基于低价，另外，其竞争相当激烈。同一种药常有数十个品种。而生产的迁移造成了对亚洲的大规模依赖。该联合会表示，最近的瓶颈问题主要是由于非专利制造商离开市场，供应链问题加剧了短缺，“但我们不能确认中国目前困难的经济形势是造成这里药品短缺的原因。”

《法兰克福评论报》写道，但由于中国在整个药品供应链中的重要作用，那里的问题至少部分造成了这里的药品短缺。德国制药商联合会表示，药品生产的全球化导致了具有全球不同生产基地的动态供应链，“如果亚洲的个别供应商出现故障，供应瓶颈确实会迅速出现在全世界。”

中国医药生产中心位于长江三角洲，由于附近的上海被严格封锁，该地区受到了许多当地的运输限制。2022年，许多公司几周内都无法生产，或者其出口产品被卡在某个环节，无法抵达上海港。在封锁上海大都市期间，上海集装箱港口前形成了巨大的航运堵塞。

但中国现在快速放宽防疫政策，人们期望，供应链问题能很快得到改善。

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