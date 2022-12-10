普京再挥核大棒 称可改言先发制攻击

俄罗斯/乌克兰/核武器

俄罗斯总统普京警告，俄罗斯可能会改变该国的军事理论，引入先发制人的打击以解除敌人的武装的可能性。

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普京是在访问吉尔吉斯坦时回答一名记者的提问作上述回答。该记者要求他澄清本周初关于使用核武器的声明。

普京在警告核战争的风险正在增加，但保证俄罗斯不会先发制人的几天后对媒体说，莫斯科正在考虑采用普京所指控的美国的先发制人的概念。

普京说，"首先，美国已经有了先发制人的打击概念。第二，美国正在开发一种旨在解除（敌人）武装的打击系统"。普京说，莫斯科也许应该考虑采用 "美国人开发的确保他们自己安全的想法"。普京息事宁人说，"我们只是在考虑这个问题。"

俄罗斯总统还表示，俄罗斯的巡航导弹和高超音速系统比美国的巡航导弹和高超音速系统 "更加现代化，甚至更加有效"。

据法新社说，周三，普京曾保证，莫斯科不会成为第一个动用原子武器的国家。他说："俄罗斯在任何情况下都不会首先使用核武器。" 他还说：“但如果说俄罗斯在任何情况下都不首先使用核武器，俄罗斯也不会是第二个使用核武器的国家，因为在对俄罗斯领土进行核打击的情况下，俄罗斯能使用它们的机会非常小。”

美国国务院谴责了普京的这些声明，称 "任何关于核武器的讨论，无论多么含糊，都是绝对不负责任的"。

俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，可能发生核战争的幽灵再次成为国际焦点，凸显了冷战时期全球安全架构被削弱。

法新社认为，俄罗斯近几个月的军事挫折使人们担心，俄罗斯欧洲可能正在考虑使用核武库来扭转这一趋势。

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