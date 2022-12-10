诺贝尔奖今聚瑞典颁发 人权日期待和平奖奥斯陆仪式

诺贝尔奖

2022年度诺贝尔奖颁发仪式今天在瑞典继续。本年度诺奖获得者除和平奖外都聚集在瑞典首都斯德哥尔摩，该奖颁发典礼是自新冠病毒疫情大流行以来的首次完全到场的颁奖仪式，并有正式宴会，这些日程连续两年因疫情停办。

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据路透社今天报道称，诺贝尔颁奖典礼将在斯德哥尔摩举行，会盛况空前。

颁奖仪式于格林威治标准时间 1500 点开始。2020 年和 2021 年的颁奖仪式曾缩减，也没有宴会。许多 2020 年和 2021 年的获奖者以及 2022 年的获奖者将出席今年的颁奖典礼。去年曾有一个颁奖典礼，但没有获奖者出席，他们在自己的国家领取了奖章。

整个星期，获奖者参加了从小组讨论到新闻发布会的各种颁奖日程里的活动，包括参观学校、发表演讲和参加灯光秀。

路透社说，瑞典炸药发明家阿尔弗雷德·诺贝尔留下了大约 3100 万克朗，根据基金会的数据，约合今天的 18 亿克朗（1.742 亿美元），它们被用于资助自 1901 年以来每年颁发的科学、文学与和平成就奖。

2022 年的获奖者包括美国联邦储备委员会前主席本·伯南克，他与经济学家道格拉斯·戴蒙德和菲利普·戴布维格一起获得诺贝尔经济学奖，他们研究的是支持倒闭的银行如何避免更深层次的经济危机。经济学奖是瑞典中央银行设立的最初奖名单的后来增加的奖项。

今天的授奖仪式结束后，在市政厅举行宴会，瑞典王室、政府官员和各国政要及商界领袖应邀出席。

瑞典政党领导人总是被邀请参加宴会。然而，在 9 月份的选举中成为该国第二大政党的反移民瑞典民主党领袖吉米·阿克森 (Jimmie Akesson) 被排除在嘉宾名单之外，因为他的政党被认为不符合奖项的宗旨。

诺贝尔奖评选持续 50 年保密，全部六项诺奖中每年都会在斯德哥尔摩颁发其中五项。诺贝尔和平奖在奥斯陆颁发，在那里举行单独的庆祝活动。颁奖适逢国际人权日，诺贝尔和平奖奥斯陆仪式备受期待，更因为今年的奖项颁授给乌克兰与俄罗斯人权组织与活动家。

路透社说，在俄罗斯入侵乌克兰之后，诺贝尔基金会也冷落了俄罗斯和白俄罗斯的大使。被监禁的白俄罗斯活动家 Ales Byalyatski、俄罗斯人权组织 Memorial 和乌克兰的公民自由中心获得了 2022 年诺贝尔和平奖。

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