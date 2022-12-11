俄罗斯前总统威胁用最强大的武器打击在全世界的敌人

俄罗斯/梅德韦杰夫/核武器

俄罗斯前总统、现任俄罗斯安全委员会第二号人物梅德韦杰夫周日说，俄罗斯正在根据 "新原则加快生产制造最强大的武器，并威胁要用这些武器来对付西方。

广告 继续浏览后续

俄罗斯前总统梅德韦杰夫称莫斯科正加速生产 "最强大 "的武器。梅德韦杰夫称："我们的敌人不仅盘踞在基辅，他们还在欧洲、北美、日本、澳大利亚、新西兰和其他对我们这个时代的纳粹分子表示支持欢迎的地方。

梅德韦杰夫周日清晨在他的Telegram账户上发布的消息中称，"这就是为什么俄罗斯正在加紧生产最强大的武器，包括那些用于新原则的武器。"

梅德韦杰夫没有详细说明这些新原则是什么，但据说他特别指的是莫斯科吹嘘的近年来积极开发的新一代高超音速武器。

俄罗斯今年2月在乌克兰发动侵略攻势之后，核战争的幽灵又出现了，凸显出冷战时期全球安全架构被削弱。而俄罗斯近几个月的军事挫折使人们担心，莫斯科正在考虑使用他们核武库来扭转这一趋势。

法新社说，本周，俄罗斯总统普京强调这些武器是 "报复性打击 "的 "防御手段"，从而将这种做法的风险纳入视野。周五，普京还提出俄罗斯可能会改变军事理论，引入预防性核打击以解除敌人武装的可能性。

美国国务院谴责了普京的最新的声明，称 "任何关于核武器的讨论，无论多么模糊，都是绝对不负责任的"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅